Красивый яблочный тарт без хлопот: просто нарежьте яблоки и сложите их стопками

Просто нарежьте яблоки ломтиками, выложите их в стопки на песочное тесто и запекайте. Полейте перед подачей карамельным соусом, чтобы получить совершенный вкус.

Если вы хотите испечь красивый яблочный пирог, но не готовы выкладывать причудливые узоры из яблок, есть одно простое решение – нарежьте яблоки ломтиками и сложите их в стопки на основу из песочного теста. Такой тарт будет украшением любого стола. К тому же готовится он легко и просто, а на вкус просто волшебный благодаря большому количеству яблок, миндальной муке и карамельному соусу. Рецептом этой вкуснейшей выпечки поделился сайт Taste.

Ингредиенты:

сливочное масло, размягченное — 100 г;

сахарная пудра — 1 стакан (220 г);

яйцо — 1 шт.;

миндальная мука — 120 г;

обычная мука — 1/4 стакана (35 г);

бренди — 1 столовая ложка (по желанию);

красные и зеленые яблоки — 4 шт.;

лимонный сок — 1/4 стакана (60 мл);

апельсиновый сок — 1/3 стакана (80 мл);

сливочное масло для соуса — 20 г.

Для теста:

обычная мука — 1,5 стакана (225 г);

сахарная пудра — 1/3 стакана (55 г);

охлажденное сливочное масло, нарезанное на кусочки — 125 г;

яичный желток — 1 шт.;

ледяная вода — 2 чайные ложки.

Приготовление:

Шаг 1

Для теста поместите муку, сахарную пудру и масло в кухонный комбайн, измельчите до состояния мелких панировочных сухарей. Добавьте яичный желток и воду, перемешайте до однородности.

Шаг 2

Переложите тесто на посыпанную мукой поверхность, вымесите до однородности. Сформируйте диск, заверните его в пленку, уберите в холодильник на 30 минут.

Шаг 3

Раскатайте тесто на посыпанной мукой поверхности в диск толщиной 3 мм. Выложите тестом форму для пирога диаметром 22 см со съемным дном. Поставьте в холодильник на 30 минут.

Шаг 4

Разогрейте духовку до 200°C. Застелите тесто сверху бумагой для выпечки, заполните форму фасолью или рисом в качестве груза, чтобы основа из теста сохранила при выпечке правильную форму. Выпекайте 10 минут, затем удалите бумагу и груз. Выпекайте еще 8 минут до светло-золотистого цвета.

Шаг 5

Достаньте пирог из духовки и оставьте остывать на решетке. Уменьшите температуру в духовке до 180°C.

Шаг 6

Взбейте масло и половину сахарной пудры до кремообразного состояния. Вбейте яйцо, добавьте бренди, миндальную и обычную муку, бренди. Выложите в пирог, разгладьте поверхность.

Шаг 7

Нарежьте яблоки, полейте лимонным соком. Оставьте на 5 минут, затем промокните. Выложите яблоки стопками на пироге, а затем сместите их в сторону по кругу, чтобы они равномерно заполнили форму. Чередуйте стопки зеленых и красных яблок, чтобы начинка красиво смотрелась.

Шаг 8

Выпекайте тарт 30–35 минут, пока начинка не будет готова. При необходимости накройте его фольгой, чтобы пирог не подгорел.

Шаг 9

В сотейнике с толстым дном карамелизируйте оставшуюся сахарную пудру на среднем огне около 5 минут. Добавьте апельсиновый сок и масло, варите 5-7 минут до загустения. Остудите и подавайте с тартом.

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