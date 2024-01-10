Овсяное печенье с клюквой: простой рецепт ароматной выпечки

Овсяное печенье — идеальный выбор для тех, кто ценит домашнюю выпечку. Его очень легко приготовить.

Овсяное печенье с клюквой — это прекрасное сочетание полезных ингредиентов и неповторимого вкуса. Такая выпечка подойдет как для праздничного стола, так и для повседневного чаепития. Сладость клюквы и текстура овсяных хлопьев делают каждый кусочек этого печенья особенно привлекательным, пишет Обозреватель.

Ингредиенты

Для приготовления печенья понадобятся такие продукты:

овсяные хлопья — 2 стакана;

мука пшеничная — 1 стакан;

сахар — 1/2 стакана;

разрыхлитель — 1 чайная ложка;

соль — 1/4 чайной ложки;

сливочное масло (размягченное) — 100 г;

яйцо — 1 штука;

ванильный экстракт — 1 чайная ложка;

сушеная клюква — 1/2 стакана.

Приготовление

Шаг 1. В большой миске смешайте овсяные хлопья, муку, сахар, разрыхлитель и соль.

Шаг 2. Добавьте размягченное сливочное масло, яйцо и ванильный экстракт. Тщательно перемешайте до образования однородного теста.

Шаг 3. Аккуратно вмешайте сушеную клюкву в тесто.

Шаг 4. Разогрейте духовку до 180°C. Противень застелите пергаментной бумагой.

Шаг 5. Ложкой выкладывайте тесто на противень, формируя небольшие круглые печенья.

Шаг 6. Выпекайте печенье в течение 10-15 минут до золотистого цвета.

Шаг 7. Дайте печенью остыть перед подачей.

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