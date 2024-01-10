Быстрый маринад мяса на шашлык за 30 минут. Для этого понадобится киви

Шашлык — популярное мировое блюдо всех времен и сезонов. Нет идеального времени года, когда стоит его готовить. Возможно, для кого-то будет секретом, но шашлык — это древнее блюдо, которое готовили еще наши предки и люди до нашей эры. Да-да, уже тогда они разбирались в приготовлении блюд.

Мясо — это всегда неотъемлемый ингредиент и блюдо на любом столе. А шашлык, это отдельная любовь. Его готовят из различных видов мяса — будь то курятина, свинина, баранина, или говядина. Главное знать правильную рецептуру его маринования, тогда вкус будет нежным и сочным. Но как это сделать быстро? Кулинар Александр Огородник поделился секретным способом маринования шашлыка для которого понадобится всего 30 минут. Поэтому если у вас стоят гости на пороге, спокойно займите их разжиганием костра для мяса, а сами быстренько бегите мариновать по этому рецепту.

Ингредиенты на 1 килограмм мяса

1 килограмм свинины;

1 киви;

3 средних луковицы;

соль, перец — по вкусу;

0,5 литров минеральной воды (по желанию).

Фото: https://www.pexels.com/

Способ приготовления

Шаг 1

Мясо промойте и порежьте на ровные кусочки не более чем по 50 граммов каждый. Этому процессу стоит уделить тщательное внимание, ведь так вы будете гарантировать, что все кусочки прожарятся равномерно.

Шаг 2

Лук очистить от кожуры и мелко нарезать кубиками. Почему не как всегда полукольцами, или кольцами? Наша задача быстро замариновать мясо, а значит надо получить как можно больше сока лука, который поможет расщепить кусочки мяса и сделать его сочным и мягким. Уже после приготовления мяса вы можете еще добавить лук полукольцами.

Шаг 3

Очистите киви от кожуры и перебейте в блендере. Его также можно нарезать меленькими кубиками. Вы спросите, а для чего киви? В киви содержится много витамина С, который классно разрушает белок. Если вы спросите, почему не лимон? Тогда знайте, в киви гораздо больше витамина С.

Шаг 4

Смешать все ингредиенты в удобной посудине. Все хорошо посолите и поперчите, перемешайте и промассируйте. Маринуйте не более 1,5 часа.

Шаг 5

Для еще более быстрого эффекта можно добавить также минеральную воду. Она также помогает ускорить процесс маринования. Тогда уже через 30 минут мясо можно отправлять на огонь.

Помните, результат стоит ожидать лишь тогда, когда вы следовали по инструкции. Любые отклонения от рецептуры приготовления изменяют процессы. Тогда винить шеф-повара в не правильности приготовления не стоит.

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