Девушка рассказала о жизни с самой старой кошкой в мире

Вики Грин взяла из приюта черепаховую кошку Флосси, которой исполнилось 28 лет.

Недавно стало известно, что самая старая кошка в мире, черепаховая Флосси, обрела новый дом. Ее хозяйка Вики Грин рассказала о том, с какими проблемами столкнулась. Об этом пишет The Guardian.

По словам Вики, у нее всегда были коты. Она росла с кошкой по кличке Ханибун, которая была очень ласковой и всегда приветствовала ее, когда девушка приходила домой.

Ханибун скончалась в феврале прошлого года. Вики очень переживала и решила для себя, что когда будет жить отдельно, то возьмет старую кошку из приюта, чтобы она закончила свои дни в покое и комфорте.

Она узнала о Флосси через Cats Protection. Это благотворительная организация, которая занимается спасением и возвращением бездомных животных.

Флосси – официально самая старая кошка в мире Фото: guinnessworldrecords.com

На сайте говорилось, что ей 27 лет. Вики тогда тоже исполнилось столько же, так что она решила, что это добрый знак.

Когда она забрала Флосси из приюта, то думала, что ей осталось недолго. Но ее утешал тот факт, что кошка проведет свои последние дни в комфорте. Однако Флосси все еще жива. 29 декабря ей исполнилось 28 лет.

По словам Вики, Флосси — маленькая домашняя кошка, которая всегда требует внимания. Она очень дружелюбная и сразу идет на колени. Она любит проводить время на балконе, когда там солнечно.

"Я думаю, она прожила так долго благодаря удаче и потому, что ее любили все владельцы, которые у нее были", — говорит Вики.

У Флосси свой распорядок дня: она просыпается и громко мяукает в шесть утра, требуя завтрак. Потом дремлет и снова просыпается на обед. Есть несколько особенных игрушек, с которыми она любит играть. А как только Вики ложится спать, она укладывается ей на грудь, или в ногах.

Сейчас у Флосси особая диета, но она по-прежнему очень активна – настолько активна, насколько это возможно в ее возрасте. Вики купила ей лесенку, чтобы она забиралась на диван, но кошка ее игнорирует и запрыгивает.

"Я узнала, что Флосси самая старая ныне живущая кошка в мире, когда кто-то из Cats Protection написал мне. Они получили ветеринарные справки, подтверждающие, что она действительно родилась в декабре 1995 года", — вспоминает Вики.

Она была удивлена, но это для нее было не так важно. Зато потом и Вики и Флосси получили свою долю славы, когда о них написали представители Книги рекордов Гиннесса.

24 года Флосси прожила в одной семье, а затем попала к Вики Грин

"Одним из самых сюрреалистических и особенных моментов было то, что мы с Флосси сидели на диване и смотрели про себя по телевизору. Очевидно, она понятия не имела, что происходит, но было весело сидеть рядом с ней и думать: "Это мы!", — шутит Вики.

По ее словам, хоть Флосси достаточно активна, у нее уже есть проблемы со здоровьем. Она оглохла и частично потеряла зрение.

"Самая большая трудность – смириться с тем, что скоро может наступить момент, когда она уйдет. Я это отрицаю. Я смотрю на нее и думаю, что она совсем не выглядит старой. Но кто знает? Она вполне может стать самой старой кошкой в ​​истории. Хотя даже если она не побьет текущий рекорд в 38 лет и три дня, по крайней мере, я буду знать, что она прожила хорошую жизнь", — резюмирует Вики.

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