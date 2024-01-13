Удивительная кухня Марокко: рецепт курицы в ароматном соусе с лимоном и оливками

Курица по-мароккански станет отличным выбором для тех, кто хочет разнообразить свой ужин экзотическими вкусами.

Марокко – колоритная многонациональная страна в Северной Африке. Марокканская кухня сочетает в себе традиции коренных жителей берберов и влияние арабской и европейской кухонь. Откройте для себя удивительные вкусы Марокко с этим рецептом курицы, приготовленной в ароматном соусе с добавлением специй, оливок и лимона, которым поделился сайт Smachno.in.ua.

Это блюдо, вдохновленное традиционной марокканской кухней, прекрасно подойдет как для семейного ужина, так и для особого случая. Процесс маринования курицы в сочетании с приготовлением в соусе делают мясо удивительно ароматным, вкусным и нежным.

Ингредиенты:

курица (голени, бедрышки) — 1 кг;

помидоры в собственном соку — 500 г;

репчатый лук — 250 г;

чеснок — 4-5 зубчиков;

небольшой лимон — 1 шт.;

оливки — 60 г;

сладкая паприка — 1 ст. л.;

зира (кумин) — 1/2 ст. л.;

оливковое масло — 3 ст. л.;

соль — 2 ч. л. или по вкусу.

Приготовление:

Шаг 1

Подготовьте маринад: смешайте в миске чеснок, сладкую паприку, зиру, соль и оливковое масло. Кусочки курицы тщательно перемешайте с маринадом и оставьте в холодильнике минимум на 3 часа, а лучше на ночь.

Шаг 2

Лимон очистите от кожуры, нарежьте дольками, удалите косточки, посолите и также оставьте в холодильнике.

Шаг 3

Когда курица замаринуется, лук нарежьте кубиками, помидоры также порежьте кубиками.

Шаг 4

На сковороде обжарьте курицу с каждой стороны по 5 минут, затем переложите в миску.

Шаг 5

На той же сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте помидоры и перемешайте.

Шаг 6

Добавьте в сковороду обжаренную курицу, оливки и соленый лимон. Доведите до кипения, при необходимости досолите, накройте крышкой и тушите на медленном огне около 35 минут.

Шаг 7

Перед подачей посыпьте блюдо зеленью петрушки.

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