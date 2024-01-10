Джунгли в комнате: топ-5 самых "неубиваемых" растений для дома

Многие любят озеленять свои дома, но за домашними растениями нелегко ухаживать. Но есть несколько растений, которые на редкость выносливы и подойдут начинающим ботаникам.

После пандемии коронавируса, когда многие были вынуждены сидеть по домам, домашние растения переживают настоящий ренессанс. Однако те, кто выбирают растения для дома, зачастую не готовы с трудностями по уходу. Есть растения, которым требуется минимальный уход, вроде Epipremnum aureum, или как его еще называют, потоса. Но эта лиана из Французской Полинезии не единственная, пишет The Guardian.

Эпипремнум, конечно, идеально подойдет для начинающих ботаников, тем более, его длинные лианы можно эффектно развесить по стенам. Также он успешно удаляет вредные вещества из воздуха. Но есть и другие домашние растения, которые подойдут вам, если вы хотите озеленить свой дом, но не готовы уделять им слишком много времени.

Змеиное растение

Dracaena trifasciata, драцена трехполосная, или сансевиерия трехполосая – родом из Центральной Африки.

Змеиное растение

Это растение устойчиво к засухе и экстремальным температурам (от 5°C до 27°C). Эксперты называют его настоящим выживальщиком. Даже если забыть полить драцену, ее листья станут вялыми, но снова нальются силой, как только вы его возобновите полив.

Замиокулькас

Zamioculcas zamiifolia стал популярен, как домашнее растение в 1990-х. Это растение из Восточной Африки и оно способно перенести многое, кроме прямых солнечных лучей.

Замиокулькас

Это тропическое растение с толстыми стеблями, сужающимися к кончику, имеет гладкие, блестящие, темно-зеленые, перистые листья и вырастает до метра в высоту.

Кактус-бочонок

Echinocactus grusonii, или Эхинокактус Грузона, родом из центральной Мексики.

Кактус-бочонок

Он крайне неприхотлив, может прожить более 100 лет и не требует особого ухода. Он даже отлично переносит прямые солнечные лучи.

Аспидистра

Его еще называют "чугунным растением", латинское название Aspidistra elatior. Это растение в дикой природе растет в Китае и Японии.

Аспидистра

Оно способно выжить плохом освещении, колебаниях температуры и плохом качестве воздуха. Единственное, что ему вредит – это прямые солнечные лучи. И оно способно прожить около 100 лет.

Церопегия

Это эффектное растение еще называют "сердечной струной", а латинское название Ceropegia Linearis переводится, как "восковой фонтан".

Церопегия

Эта нежная вечнозеленая лоза, происходящая из южной Африки, может похвастаться клубнями, которые запасают воду, что делает ее на редкость засухоустойчивой и идеальным спутником для тех, кто забывает про регулярный полив.

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