Сочные и невероятно вкусные: готовим настоящие грузинские хинкали

Многие люди любят хинкали за их сочность и насыщенный вкус. Однако не обязательно идти в ресторан, чтобы их попробовать.

Грузинские хинкали – это не просто блюдо, это целый ритуал приготовления и употребления. Хинкали готовят из нежного теста с сочной мясной начинкой, обладающей уникальным ароматом и вкусом. Это блюдо – отличный выбор для особых случаев и уютных семейных вечеров, пишет Smakuy.

Ингредиенты

Для теста:

мука пшеничная — 600 г;

вода — 300 мл;

яйцо — 1 штука;

соль — 1 чайная ложка.

Для начинки:

мясо (смесь говядины и свинины) — 700 г;

лук — 3-4 головки;

соль, перец — по вкусу;

кинза (по желанию) — небольшой пучок;

вода — 100 мл.

Приготовление

Шаг 1. Сначала займитесь тестом. Смешайте муку с солью, сделайте в центре углубление, влейте воду и добавьте яйцо. Замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте его пленкой и оставьте на 30 минут.

Шаг 2. Пока тесто "отдыхает", приготовьте начинку. Мясо и лук пропустите через мясорубку, добавьте мелко нарезанную кинзу, соль, перец и воду. Тщательно перемешайте.

Шаг 3. Разделите тесто на небольшие кусочки. Каждый раскатайте в круглый лепешку толщиной около 2 мм. Посередине лепешки выложите порцию начинки.

Шаг 4. Аккуратно соберите края теста вверх, формируя складки. Оставьте небольшое отверстие сверху.

Шаг 5. Доведите до кипения большой объем воды, посолите. Опустите хинкали в кипящую воду и варите до тех пор, пока они не всплывут на поверхность, обычно около 10 минут.

Шаг 6. Аккуратно достаньте хинкали шумовкой и подавайте горячими.

Вкусные грузинские хинкали доставят удовольствие всем любителям мясных блюд.

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