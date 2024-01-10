Тарталетки с печенью трески: рецепт быстрой закуски

В зависимости от количества закуски можно увеличивать пропорции ингредиентов. Такое блюдо не задержится на столе.

Закуски – желанное блюдо на столе не только на праздники. Они украсят и разнообразят даже повседневное меню, поэтому рецептов закусок много не бывает. Рекомендуем попробовать рецепт из блога "Вкусные рецепты на каждый день" и приготовить вкуснейшие тарталетки с печенью трески. Делать их очень просто, и выглядит такая закуска очень эффектно.

Тарталетки с печенью трески

Ингредиенты:

печень трески – 1 банка;

яйца – 2 шт;

огурец (небольшой) – 1 шт;

зеленый лук – 1 пучок;

специи: соль, перец – по вкусу;

майонез – 2 ч. л;

листья салата;

тарталетки – 12 шт.

Способ приготовления:

В глубокую миску выложить печень трески, слегка размять вилкой. Добавить потертые на крупную терку вареные яйца, порезанный на маленькие кубики огурец (дополнительно можно обсушить порезанный огурец от лишней влаги бумажным полотенцем), мелко порезанную зелень лук, специи и майонез. Перемешать до однородности.

На дно тарталетки выложить листик салата, сверху – печеночную массу.

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