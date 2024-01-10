250 перелетов: мопс Кума стал самой путешествующей собакой в мире

Кума побывал повсюду: от Южной Кореи до Парижа. И у черного мопса есть аккаунты в социальных сетях, где он "рассказывает" о своих путешествиях.

Кума, мопс из Нью-Йорка путешествует больше, чем большинство людей, и стал своего рода влиятельной личностью в сфере путешествий. У популярного мопса даже есть аккаунты в Instagram и 77 000 в TikTok. Об этом пишет Daily Mail.

Хозяин мопса, 43-летний Сид Хендерсон, часто путешествует по работе в сфере автоматизации складов и берет с собой Куму.

Кума с своим хозяином Фото: Instagram pugkuma Мопс Кума Фото: Instagram pugkuma

"Я начал путешествовать с Кумой, когда он был щенком, ему тогда было примерно пяти месяцев", — говорит Сид.

Кума и его хозяин в основном летают рейсами Delta Air Lines из аэропортов Нью-Йорка, включая Ла-Гуардия, Ньюарк и JFK.

Сид говорит, что его питомец побывал "практически повсюду" в США, в Канаде и даже доехал до Сеула в Южной Корее.

Также мопс побывал в некоторых городах Европы: Париже, Порту, Лиссабоне.

Мопс-путешественник

Хозяин мопса-путешественника говорит, что он летает в салоне самолете вместе со своим хозяином. По его словам, Кума очень спокойно себя ведет и большую часть полета спит.

Семилетний мопс помещается в небольшую сумку и сидит под ногами Сида на протяжении всего полета. Когда Сид достает своего питомца из сумки в конце полета, большинство пассажиров удивляются тому, что в салоне вообще была собака.

Сид говорит, что покладистый нрав мопса можно объяснить тем, что он вырос в Нью-Йорке, шумном городе. Но все-таки хозяин старается не брать его с собой, если перелет длится больше семи часов.

По словам Сида, путешествуя с домашними животными, следует помнить одну вещь: приехать в аэропорт пораньше.

Он говорит: "Вы должны быть уверены, что у вас достаточно времени, чтобы сделать все свои дела, и иметь немного дополнительного времени на случай, если что-то вас замедлит. Я всегда позволяю ему побегать вдоволь и избавиться от своей энергии".

Сид говорит, что служба безопасности аэропорта обыскивает Куму на предмет подозрительных предметов, прежде чем он направляется в зону "помощи домашним животным", чтобы сходить в туалет и размяться.

Мопс-путешественник

Хотя в международных аэропортах их не всегда легко найти, Сид говорит, что места для курения на открытом воздухе работают не хуже.

По словам Сида, большинство пассажиров улыбаются, когда видят Куму и он неизменно становится звездой любого полета.

Мопс-путешественник

Но хотя реакция на путешествия Кумы была исключительно положительной, Сид говорит: "Куму не волнует, находится ли он в Париже, Корее или где-либо еще. Он действительно просто любит обнюхивать новые места".

Читайте также:

Собаки и кошки в морозы: как не дать домашним питомцам замерзнуть.

В США пес съел 4 000 долларов: хозяевам удалось восстановить часть денег (видео).

Как сохранить в чистоте дом, где живут собаки или кошки: 14 практических советов.