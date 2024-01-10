Почему кошки любят спать в ногах у хозяев: 6 интересных причин

Животные доверяют своему человеку и стараются как можно больше времени проводить с ним. Сон в ногах хозяина имеет для них целый ряд особенностей.

Кошки очень любят спать на ногах или у ног своих хозяев, и этому есть целый ряд причин. Каких именно, рассказали ветеринары Кейт Льюз и Николь Сэважо.

Безопасность

Безопасность — главная причина, по которой кошки спят в ногах.

"Мы часто думаем о кошках как о хищниках, которые охотятся на мелких животных, таких как грызуны и птицы. Но кошки также являются добычей других видов, таких как хищники, койоты и лисы. Таким образом, они стали уделять приоритетное внимание поиску безопасных мест для сна", – объясняет Льюз.

Край кровати обеспечивает приподнятую точку обзора, позволяя животным обследовать комнату на предмет хищников. Кроме того, в зависимости от того, как расставлена мебель, из этого места для сна кошке будет хорошо виден дверной проем, через который в случае опасности она может убежать.

Беспрепятственное пространство

Хотя кошки могут быть очень ласковыми, им нравится личное пространство.

"Сон на краю кровати гарантирует, что их человек с меньшей вероятностью будет беспокоить или вторгаться в их личное пространство, пока они отдыхают. Кошки ценят свою независимость и предпочитают спать в таком месте, где движения или присутствие хозяина не будут нарушать их сон", – говорит Сэважо.

Сон на краю кровати дает кошке дополнительное ощущение безопасности Фото: Freepik

Температура

Еще одна причина, по которой животное может решить спать у ваших ног, – это тепло.

"Кошки ищут теплые и уютные места для сна, и ноги их хозяев могут обеспечить именно это. Ноги часто излучают тепло, и кошки могут найти это тепло успокаивающим и умиротворяющим", – продолжила Николь.

С другой стороны, если ваша кошка спит на краю кровати, но подальше от ваших ног, скорее всего, она ищет более прохладное место для отдыха с оптимальной температурой.

Связь с человеком

То, где спит кошка, также говорит о ее связи со своим хозяином.

"Кошки чувствуют себя в безопасности рядом с людьми, с которыми они связаны. Для некоторых кошек это означает прижиматься к рукам своего опекуна или спать по ночам у него на груди, но для многих других такой контакт является ошеломляющим", – отмечает Льюз.

Сон у ног обеспечивает животным удобное место рядом с их владельцем, сохраняя при этом определенное расстояние.

Сон с человеком символизирует для кошки крепкую связь Фото: Freepik

Запах

Кровать пахнет вами больше, чем другие места в доме.

"Ваша кровать удобна для кошки — независимо от того, спят ли они у изголовья, где-то посередине или у ног, — потому что она пропитана вашим запахом. Поскольку кошки полагаются на свое обоняние, чтобы отличить друга от врага и оценить свое окружение, ваш успокаивающий запах сообщает кошке, что она находится в безопасном месте для отдыха", – резюмирует Кейт.

Внимание к их владельцу

Кошки — очень умные животные, способные оценивать комфорт своего хозяина и соответствующим образом корректировать свое поведение.

"Выбирая спать в конце кровати, они, возможно, пытаются не нарушать сон своего владельца. Кошки могут быть по-кошачьи внимательными и выбирать такое место, где они будут находиться поблизости, но при этом снижается вероятность разбудить хозяина ночью", – подытожила Сэважо.

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