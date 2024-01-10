Уход за волосами: как часто надо мыть голову

Эксперты говорят, что частота мытья головы зависит от таких факторов, как тип волос. И не стоит злоупотреблять сухими шампунями, хоть они и очень удобны.

Эксперты говорят, что не существует универсального ответа на вопрос, как часто следует мыть волосы или что можно делать, чтобы поддерживать их в чистом виде. Но хоть многие уверены, что волосы нужно мыть каждый день, это правило не работает для всех. Об этом пишет CNN.

"Некоторые люди просто думают, что им нужно мыть волосы каждый день, иначе они станут очень жирными. Если они дадут себе шанс, они, возможно, увидят, что на самом деле это не требуется им настолько часто", — говорит доктор Энтони Росси, ассистент дерматолога и научный сотрудник Ассоциации Американской академии дерматологии.

Частота мытья волос зависит от множества факторов, включая тип волос, склонность к жирности кожи головы и уровень вашей активности.

Слишком частое мытье может привести к сухости и тусклости волос, а скопление жира из-за недостаточного мытья также может привести к появлению неприятного запаха и шелушения.

Вот как выяснить, какое правило работает именно для вас

Когда мыть голову

Росси обычно советует своим пациентам мыть волосы один или два раза в неделю. Но если вы прошли процедуру, которая делает ваши волосы более сухими — например, высветлили локоны, сделали химическую завивку — возможно, вам стоит мыть их реже, чем раз в неделю, чтобы избежать ломкости волос или секущихся кончиков.

Если у вас очень жирная кожа головы, вам, возможно, придется мыть ее один раз в день. Ваш возраст тоже может сыграть роль.

Мытье головы Фото: Freepik

"В период полового созревания у нас наблюдается всплеск гормонов, поэтому сальные железы могут увеличиваться. Это причина, почему у людей появляются подростковые прыщи", — сказал Росси. В подростковом возрасте кожа головы у детей может стать более жирной, поэтому может быть полезно чаще мыть волосы.

Ваши волосы могут быть более склонны к сухости или ломкости, если они вьются. Слишком частое мытье может усугубить ситуацию, поэтому густые вьющиеся волосы обычно не нужно мыть ежедневно или даже еженедельно.

Но вам следует мыть его хотя бы раз в две-три недели, чтобы кожа головы и волосы оставались чистыми и здоровыми.

Как ухаживать за волосами между мытьем

Уход за волосами и кожей головы происходит не только в душе. В перерывах между мытьем вы должны соблюдать гигиену кожи головы. Расчесывайте волосы, удаляя омертвевшие клетки кожи и мусор.

Массаж кожи головы очень полезен. Вам необязательно использовать шампунь, но вы можете использовать несмываемый кондиционер или масла для кожи головы, которые помогают питать и увлажнять ее.

Если вы регулярно потеете во время тренировок, вам не нужно каждый раз мыть волосы шампунем, если только не наблюдается чрезмерный рост бактерий или волосы или кожа головы не начинают пахнуть. Просто прополощите волосы водой под душем.

Мытье головы Фото: Getty Images

Большинство сухих шампуней считаются безопасными для волос, но не стоит полагаться на них часто. Вещества сухих шампуней накапливаются у корней, что не очень полезно.

Если вы плаваете в бассейне без шапочки, хлор может сделать их сухими и ломкими. Защитите волосы, предварительно намочив и кондиционировав их, надев плотно прилегающую шапочку для плавания и сразу же после этого восполнив потерю влаги с помощью шампуня и кондиционера глубокого действия, специально разработанных для пловцов.

Если вы испытываете постоянные проблемы с кожей головы или волосами — например, перхоть, выпадение или ломкость волос — вам следует обратиться к сертифицированному дерматологу.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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