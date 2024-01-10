Луковый мармелад — рецепт приготовления идеальной закуски к мясу или на бутерброды

Вы когда-нибудь пробовали мармелад из лука? Если нет, то обязательно попробуйте. Не удивляйтесь, это действительно вкусно. Попробуйте первый раз приготовить и вы никогда не забудете этот вкус.

Если вы думаете, что это сладкая закуска к чаю, то вы ошибаетесь. Луковый мармелад, это настоящее произведение кулинарного искусства, которое идеально подходит как к мясу, так и на бутерброды. Как приготовить эту закуску вкусно и идеально рассказал шеф-повар Александр Огородник.

Ингредиенты для лукового мармелада:

1 килограмм лука, белого или красного (если красного, то красный винный уксус)

300 граммов сахара;

100 граммов белого винного уксуса;

1 чайная ложка соли;

масло для жарки;

100 граммов сливочного масла (по желанию);

2 веточки тимьяна (по желанию).

Фото: https://smachno.ua/

Способ приготовления

Шаг 1

Лук порезать соломкой и обжарить до золотистого цвета.

Шаг 2

Параллельно в кастрюле сделать из сахара карамель, после, добавить винный уксус (будьте осторожны когда будете вливать уксус, чтобы не обжечься и не вдыхайте пары от уксуса, потому что будете кашлять).

Шаг 3

Проварите уксус с сахаром, чтобы карамель превратилась в сироп и дальше высыпайте к ней уже предварительно обжаренный лук. Если будут небольшие кусочки карамели, которые не растворяются, ничего страшного, они вместе с луковым соком разойдутся.

Шаг 4

Добавьте соль, накройте крышкой и готовьте на среднем огне около 30 мин, время от времени помешивая.

Шаг 5

Через 30 минут снять крышку, немного увеличить огонь и продолжать варить луковый мармелад, периодически помешивая, до почти полного испарения образовавшейся жидкости. Ориентировочно понадобится 20-40 мин.

Шаг 6

В конце приготовления добавьте сливочное масло и тимьян, проварите еще 5-10 мин и готово.

Шаг 7

Хранить такой мармелад в герметичной емкости в холодильнике. Срок годности очень долго. А если еще разлить по стерилизованным банкам, то можно хранить ориентировочно полгода.

Подайте его с сыром или с мясом на следующий раз, или просто намажьте на хлеб и наслаждайтесь сочным бутербродом, или куриным паштетом.

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