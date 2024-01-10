Луковый мармелад — рецепт приготовления идеальной закуски к мясу или на бутерброды
Вы когда-нибудь пробовали мармелад из лука? Если нет, то обязательно попробуйте. Не удивляйтесь, это действительно вкусно. Попробуйте первый раз приготовить и вы никогда не забудете этот вкус.
Если вы думаете, что это сладкая закуска к чаю, то вы ошибаетесь. Луковый мармелад, это настоящее произведение кулинарного искусства, которое идеально подходит как к мясу, так и на бутерброды. Как приготовить эту закуску вкусно и идеально рассказал шеф-повар Александр Огородник.
Ингредиенты для лукового мармелада:
- 1 килограмм лука, белого или красного (если красного, то красный винный уксус)
- 300 граммов сахара;
- 100 граммов белого винного уксуса;
- 1 чайная ложка соли;
- масло для жарки;
- 100 граммов сливочного масла (по желанию);
- 2 веточки тимьяна (по желанию).
Способ приготовления
Шаг 1
Лук порезать соломкой и обжарить до золотистого цвета.
Шаг 2
Параллельно в кастрюле сделать из сахара карамель, после, добавить винный уксус (будьте осторожны когда будете вливать уксус, чтобы не обжечься и не вдыхайте пары от уксуса, потому что будете кашлять).
Шаг 3
Проварите уксус с сахаром, чтобы карамель превратилась в сироп и дальше высыпайте к ней уже предварительно обжаренный лук. Если будут небольшие кусочки карамели, которые не растворяются, ничего страшного, они вместе с луковым соком разойдутся.
Шаг 4
Добавьте соль, накройте крышкой и готовьте на среднем огне около 30 мин, время от времени помешивая.
Шаг 5
Через 30 минут снять крышку, немного увеличить огонь и продолжать варить луковый мармелад, периодически помешивая, до почти полного испарения образовавшейся жидкости. Ориентировочно понадобится 20-40 мин.
Шаг 6
В конце приготовления добавьте сливочное масло и тимьян, проварите еще 5-10 мин и готово.
Шаг 7
Хранить такой мармелад в герметичной емкости в холодильнике. Срок годности очень долго. А если еще разлить по стерилизованным банкам, то можно хранить ориентировочно полгода.
Подайте его с сыром или с мясом на следующий раз, или просто намажьте на хлеб и наслаждайтесь сочным бутербродом, или куриным паштетом.
Читайте также:
Быстрый маринад мяса на шашлык за 30 минут. Для этого понадобится киви
Яйца "Пашот" за 3 минуты — самый простой способ приготовить идеальный завтрак
Самый простой способ приготовления риса. Понадобится всего 10 минут