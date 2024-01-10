Как из косточки мандарина вырастить растение в домашних условиях

Зима — сезон мандаринов. Некоторые из них достаточно сладкие, а другие с кислинкой, одни с косточками, другие без. Покупая их в магазине, никогда не знаешь на какие попадешься. Но если так сложилось, что вы приобрели мандарины, а в них много косточек, то вы не унывайте, используйте это с пользой.

Если вы любите комнатные растения, тогда попробуйте из косточки мандарина вырастить дерево, которое не только плодоносит, но и хорошо цветет накануне. Но даже если комнатные растения, то не ваше, попробуйте провести эксперимент и посмотрите удастся вам вырастить из косточки живое растение или нет. Если нет, то это была неудачная попытка, если да, то вы получите комнатного друга, или же всегда можете подарить это растение маме или бабушке. Главное, это займет у вас немного времени, а процесс и результат могут поднять настроение, пишет "Флорист-Х".

С чего начать?

Отведав мандарин в котором косточки, не спешите их выбрасывать в мусорку, возьмите любую емкость положите туда кусочек марли, сухую салфетку, или обычный ватный диск, налейте немного воды и положите на него косточки мандарина.

Чтобы получить результат, лучше всего положите несколько семян, тогда будет больше вероятность того, что какое-то из них прорастет. Оставьте на несколько дней. Периодически добавляйте влагу, чтобы семя вобрало в себя все необходимое количество для того, чтобы потом прорасти.

Даже если у вас прорастет несколько семян не спешите выбрасывать их. Впереди нелегкий процесс, семена могут заболеть, а растение — погибнуть.

Каждый день проверяйте семена. Когда увидите, что начали прорастать, сразу же принимайтесь за высадку.

Фото: rastenie_store/instagram

Как правильно сажать семена мандарина

Для высадки семян мандарины можно использовать сначала небольшую и не глубокую емкость. Чтобы растение прижилось стоит подождать определенное время. Если оно выживет, тогда стоит приобрести вазон и пересадить.

Стоит заметить, что емкость обязательно должна иметь дренажные отверстия. А вот с грунтом для высадки придется заморочиться, хотя можно попробовать по технологии обычной высадки деревьев. Идеальной средой для мандарина будет сделанный собственноручно грунт — субстрат из дерновой земли (3 части), перегноя, песка и листовой земли (по 1 части) с добавлением нескольких горстей глины.

На дно сосуда в который вы будете высаживать косточки мандарина стоит поместить мелкие камешки или керамзит. Семена нужно посадить на глубину не более 4 сантиметров. Далее необходимо поставить саженец в теплое место. Рекомендуемая температура не ниже 20 градусов с отметкой +. Идеальной будет температура +25 градусов.

Далее ждите 3-4 недели пока семена прорастут. Если этого не произошло, разверните почву и проверьте, живое ли растение. Если живое дайте ему еще времени, чтобы пробиться сквозь почву.

Фото: rastenie_store/instagram

Что дальше делать, когда косточка прорастет?

Когда косточка мандарина пустит побеги, адаптируется в среде и у нее появятся первые листочки, тогда при появлении первых 4 листьев пересадите ее в постоянный горшок, где в дальнейшем она будет расти и развиваться.

Следующую пересадку стоит будет провести лишь тогда, когда корни заполнят весь горшок.

Не рекомендуется сразу выбирать большой горшок, лучше поэтапно увеличивать размер горшка соответственно размеру растения.

Условия выращивания

Чтобы ваш мандарин хорошо рос, развивался, а впоследствии, вероятно, даже плодоносил, его следует поместить в максимально приближенные условия для его естественной среды.

Желательно выбрать для растения теплое и солнечное место. Важно, чтобы температура в помещении была не ниже 14+ градусов. Рекомендуемая влажность 60%.

Важно беречь растение летом от прямых лучей солнца. Также растение стоит часто поливать. Не допускайте пересыхания почвы. Зимой воду для полива желательно подогревать.

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