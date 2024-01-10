Доходная достопримечательность: сколько "зарабатывает" знаменитый фонтан Треви в Риме

Туристы бросают монетки в знаменитый фонтан, следуя давней традиции. И в тот момент, как монета оказывается на дне, она принадлежит городу.

Монеты, брошенные в фонтан Треви в Риме, — это больше, чем просто пожелания вернуться в этот город. Ничего, кроме денег в фонтан бросать нельзя. В Риме тщательно охраняют достопримечательности. Все деньги, которые оказываются в знаменитом фонтане, принадлежат городу и используются на благо. И, надо сказать, это довольно внушительная сумма, пишет Wise Geek.

Римский фонтан Треви — шедевр барокко, примыкающий к фасаду дворца Palazzo Poli, известный тем, что привлекает посетителей, которые загадывают желания и бросают монеты в его воду. Согласно поверью, одна монетка, брошенная в фонтан Треви, поможет вернуться в Рим еще раз. Две монеты сулят любовную встречу, три – помогут найти вторую половинку. Монеты необходимо бросать стоя спиной к фонтану.

Каждый день из знаменитого фонтана Треви достают около 3500 долларов, что составляет ошеломляющие 1,7 миллиона долларов в год.

Из фонтана Треви достают кучу монет

Деньги из фонтана Треви собирают и запечатывают в мешки, после чего отправляют на пересчет и конвертацию в евро (туристы часто бросают монетки из своих родных стран).

С 2001 года город Рим жертвует деньги, собранные от фонтана Треви, католической благотворительной организации Caritas. Фонды помогли бедным жителям итальянской столицы посредством программ социальной помощи, таких как бесплатные столовые и приюты для бездомных. Монеты Фонтана Треви составляют примерно 15% годового бюджета благотворительной организации.

Однако разногласия разгорелись в 2019 году, когда в утечку документа указывалось, что городской совет под руководством мэра Вирджинии Раджи планировал использовать деньги, собранные от фонтана Треви, для улучшения инфраструктуры Рима.

Avvenire , итальянская ежедневная газета, связанная с католической церковью, опубликовала статью об этих планах, заявив, что малообеспеченные общины города сильно пострадают без финансирования со стороны "Каритас". Мэр пошла на попятный, заявив, что единственное запланированное изменение заключалось в том, что городские власти теперь будут физически собирать и очищать деньги, но средства по-прежнему будут передаваться благотворительной организации для их жизненно важной работы.

Интересные факты о фонтане Треви:

Легенда гласит, что если бросить монету через плечо в фонтан Треви, однажды вы вернетесь в Вечный город.

Фонтан появился в таких фильмах, как "Римские каникулы", "Три монеты в фонтане" и "Сладкая жизнь".

Культовая сцена из фильма "Сладкая жизнь"

Фонтан Треви издавна был заманчивым местом для желающих искупаться. В 2019 году мужчину арестовали и оштрафовали после того, как он решил искупаться в фонтане нагишом. Инцидент был снят на видео и размещен в социальных сетях туристами.

Фонтан Треви, спроектированный архитектором Никола Сальви, был построен между 1732 и 1762 годами. Сделанный из травертина, он имеет высоту 86 футов (26,3 м) и ширину 161,3 фута (49,15 м). В центре внимания находится статуя бога Океана. Николо Сальви умер до окончания строительства. Проект завершили другие зодчие. Папа Климент XIII открыл скульптурный фонтан для публики в 1762 году.

Основная версия гласит, что фонтан называется Треви, так как он находится на стыке трех дорог – Via Poli, Via delle Muratte, Via della Stamperia. По-итальянски название фонтана звучит как Fontana di Trevi, что буквально означает "фонтан трех улиц" (tre vie).

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