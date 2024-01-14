Булочки с маковой начинкой: рецепт вкусной домашней выпечки

Домашние, ароматные, мягкие и такие воздушные булочки с маком, от которых оторваться просто невозможно. Идеальный рецепт и теста, и начинки.

Ароматные булочки с нежной маковой начинкой – это классическое и изысканное лакомство, которое отлично подходит для праздничного чаепития или уютного семейного завтрака. Если вы не любите мак, то тесто можете взять за основу, а начинку заменить на свою любимую. Это могут быть сухофрукты с орешками или же творог, пишет Zira.

Ингредиенты

Для теста:

мука пшеничная — 500 г;

сухие дрожжи — 7 г;

молоко теплое — 250 мл;

сахар — 50 г;

сливочное масло — 50 г;

яйцо — 1 штука;

соль — щепотка.

Для начинки:

мак — 200 г;

сахар — 100 г;

Молоко — 100 мл;

изюм (по желанию) — 50 г.

Приготовление

Шаг 1. В теплом молоке растворите дрожжи и сахар. Дайте постоять 10 минут.

Шаг 2. В миске смешайте муку, разрыхленную дрожжевую смесь, растопленное сливочное масло, яйцо и щепотку соли. Замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа.

Шаг 3. Для начинки мак залейте горячим молоком, добавьте сахар и, при желании, изюм. Томите на медленном огне до загустения.

Шаг 4. Раскатайте подошедшее тесто в прямоугольник. Равномерно распределите маковую начинку.

Шаг 5. Сверните тесто в рулет и нарежьте его на порции шириной примерно 3 см.

Шаг 6. Выложите булочки на противень, застеленный пергаментом. Дайте постоять еще 15 минут.

Шаг 7. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 25-30 минут до золотистой корочки.

Подавайте булочки с маковой начинкой теплыми или остывшими. Они станут идеальным угощением для семьи и друзей, создавая атмосферу тепла и уюта на вашем столе.

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