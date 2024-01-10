Как выбрать качественную замороженную скумбрию: простые правила от эксперта

Некачественная скумбрия горчит, теряет свою форму при приготовлении и может грозить пищевым отравлением. Чтобы этого не произошло, необходимо знать всего несколько простых правил.

Покупка замороженной скумбрии в рыбном магазине или супермаркете может стать настоящей лотереей. Часто, купив красивую и упругую на вид рыбу, мы, разморозив ее, получаем нечто бесформенное, что при запекании и вовсе выглядит, словно труха. Как избежать ошибок при выборе рыбы, рассказала эксперт по быстрой и вкусной еде, посол проекта Джейми Оливера в Украине Дарья Дорошкевич на своей странице в Instagram.

По словам Дорошкевич, лучше покупать именно замороженную скумбрию, потому что условно свежая – это та же размороженная, но проверить ее на свежесть вы уже не сможете.

Три правила при покупке замороженной скумбрии

Посмотрите на форму скумбрии . Если вы видите, что ее туловище очень сильно искривлено в позвоночнике или районе хвоста, и так происходит не только с одной скумбрией в ящике или морозилке, а со многими, – это может означать, что такая скумбрия при транспортировке или хранении размораживалась, а потом снова замораживалась. Помните: повторная заморозка может привести к пищевому отравлению.

. Если вы видите, что ее туловище очень сильно искривлено в позвоночнике или районе хвоста, и так происходит не только с одной скумбрией в ящике или морозилке, а со многими, – это может означать, что такая скумбрия при транспортировке или хранении размораживалась, а потом снова замораживалась. Помните: повторная заморозка может привести к пищевому отравлению. Проверьте скумбрию на наличие желтых пятен . Такие пятна говорят о том, что скумбрия давно хранится и уже может горчить.

. Такие пятна говорят о том, что скумбрия давно хранится и уже может горчить. Проверьте скумбрию на повреждения. Когда скумбрия долго хранится, ее кожа производит впечатление высохшей, в хвостик выглядит потресканным. Такую скумбрию покупать не стоит.

И последний совет от Дорошкевич:

"Если есть в наличии замороженная скумбрия в вакууме (промышленная упаковка, а не упаковка на базаре), очень советую выбирать именно этот вариант. Обычно качество такой рыбы выше".

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