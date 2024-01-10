Идеальный завтрак: как приготовить оладьи на кефире, чтобы они получились пышными

Вкусные оладьи приготовить просто. Но добиться того, чтобы они были пышными и нежными, можно, если следовать этим советам.

Особых секретов в процессе приготовления вкусных оладий нет. Главное, соблюдать пропорции. Подать оладьи на кефире можно на завтрак, так как приготовление их займет не более получаса. Фокус расскажет, как их приготовить.

Для приготовления таких оладий следует использовать кефир жирностью не менее 3,2%. Оладьи на кефире следует жарить на хорошем рафинированном растительном масле.

Соблюдайте баланс: слишком жидкое тесто будет растекаться, а слишком густое – долго пропекаться. Идеальное тесто будет стекать с ложки широкой лентой.

Сковороду нужно хорошо разогреть, а много масла наливать не надо. Достаточно просто смазать сковороду кисточкой.

В тесто для оладий на кефире обычно добавляют разрыхлитель: соду, пекарский порошок или и то, и другое. Добавляйте этот ингредиент в тесто в последнюю очередь, а потом дайте тесту "отдохнуть" около 10 минут И больше не перемешивайте тесто, чтобы оно не осело.

Оладьи на кефире

Ингредиенты:

кефир 250 мл;

мука 250 г;

яйцо 1 шт.;

сахар 2 ст. л.;

соль 1/3 ч. л.;

сода 1/2 ч. л.;

масло для жарки.

Приготовьте тесто для оладий с кефиром. В большую миску разбейте яйцо. Добавьте сахар и соль, слегка взбейте венчиком. Влейте кефир. Главное, чтобы он был комнатной температуры. Тщательно перемешайте и постепенно добавьте просеянную муку. Хорошо перемешайте, добавьте соду, снова перемешайте и дайте тесту отдохнуть.

Жарьте оладьи на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. На стол подавайте горячими.

К таким оладьям хорошо подойдут мед, шоколадная паста, джемы, варенье, сметана, или несладкий йогурт.

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