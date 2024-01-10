Греческий йогуртовый бисквит: как приготовить идеальную выпечку к чаю
Этот бисквит готовится из самого простого набора продуктов. И он идеально подходит к чаю.
Греческий йогуртовый бисквит — это десерт, который можно быстро и легко приготовить. По этому рецепту он получается очень мягким и нежным. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
Им можно наслаждаться как есть, обмакнув в молоко или кофе или намазав кусочек любимым джемом или сливками. Фактически, его тонкий вкус позволяет сочетать его с любыми добавками.
Греческий бисквит на йогурте
Ингредиенты:
- 300 г греческого йогурта;
- 3 яйца;
- 150 г сахара;
- 125 г мягкого сливочного масла;
- 240 г муки;
- 40 г картофельного крахмала;
- тертая цедра 1 лимона;
- 16 г разрыхлителя;
- сахарная пудра для украшения.
Чтобы приготовить бисквит с йогуртом, сначала взбейте сливочное масло с сахаром с помощью электрического или планетарного миксера. Затем добавьте яйца и продолжайте перемешивать.
Добавьте греческий йогурт, продолжая взбивать. Добавьте натертую цедру лимона и просеянные и перемешанные лопаткой сухие ингредиенты (муку, картофельный крахмал и разрыхлитель).
Вылейте смесь в смазанную маслом и посыпанную мукой разъемную форму диаметром 22 см и запекайте в разогретой до 175° духовке примерно 40-45 минут. Достаньте из духовки и дайте остыть, прежде чем вынимать. Подавайте бисквит, посыпав его сахарной пудрой.
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