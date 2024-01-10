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Греческий йогуртовый бисквит: как приготовить идеальную выпечку к чаю

Дарья Бережная
Фото: t.me/topretsept | Греческий бисквит на йогурте

Этот бисквит готовится из самого простого набора продуктов. И он идеально подходит к чаю.

Греческий йогуртовый бисквит — это десерт, который можно быстро и легко приготовить. По этому рецепту он получается очень мягким и нежным. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Им можно наслаждаться как есть, обмакнув в молоко или кофе или намазав кусочек любимым джемом или сливками. Фактически, его тонкий вкус позволяет сочетать его с любыми добавками.

Греческий бисквит на йогурте

Ингредиенты:

  • 300 г греческого йогурта;
  • 3 яйца;
  • 150 г сахара;
  • 125 г мягкого сливочного масла;
  • 240 г муки;
  • 40 г картофельного крахмала;
  • тертая цедра 1 лимона;
  • 16 г разрыхлителя;
  • сахарная пудра для украшения.

Чтобы приготовить бисквит с йогуртом, сначала взбейте сливочное масло с сахаром с помощью электрического или планетарного миксера. Затем добавьте яйца и продолжайте перемешивать.

Добавьте греческий йогурт, продолжая взбивать. Добавьте натертую цедру лимона и просеянные и перемешанные лопаткой сухие ингредиенты (муку, картофельный крахмал и разрыхлитель).

Вылейте смесь в смазанную маслом и посыпанную мукой разъемную форму диаметром 22 см и запекайте в разогретой до 175° духовке примерно 40-45 минут. Достаньте из духовки и дайте остыть, прежде чем вынимать. Подавайте бисквит, посыпав его сахарной пудрой.

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