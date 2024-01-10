Греческий йогуртовый бисквит: как приготовить идеальную выпечку к чаю

Этот бисквит готовится из самого простого набора продуктов. И он идеально подходит к чаю.

Греческий йогуртовый бисквит — это десерт, который можно быстро и легко приготовить. По этому рецепту он получается очень мягким и нежным. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Им можно наслаждаться как есть, обмакнув в молоко или кофе или намазав кусочек любимым джемом или сливками. Фактически, его тонкий вкус позволяет сочетать его с любыми добавками.

Греческий бисквит на йогурте

Ингредиенты:

300 г греческого йогурта;

3 яйца;

150 г сахара;

125 г мягкого сливочного масла;

240 г муки;

40 г картофельного крахмала;

тертая цедра 1 лимона;

16 г разрыхлителя;

сахарная пудра для украшения.

Чтобы приготовить бисквит с йогуртом, сначала взбейте сливочное масло с сахаром с помощью электрического или планетарного миксера. Затем добавьте яйца и продолжайте перемешивать.

Добавьте греческий йогурт, продолжая взбивать. Добавьте натертую цедру лимона и просеянные и перемешанные лопаткой сухие ингредиенты (муку, картофельный крахмал и разрыхлитель).

Вылейте смесь в смазанную маслом и посыпанную мукой разъемную форму диаметром 22 см и запекайте в разогретой до 175° духовке примерно 40-45 минут. Достаньте из духовки и дайте остыть, прежде чем вынимать. Подавайте бисквит, посыпав его сахарной пудрой.

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