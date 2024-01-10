15 блюд из праздничных остатков в вашем холодильнике

Эксперты-кулинары уверяют: проявив немного воображения, из остатков праздничных застолий можно приготовить вкусные и простые блюда.

Как часто мы склонны выбрасывать остатки еды, особенно после праздничных застолий, когда готовят столько, чтобы пару дней не подходить к плите. Однако подчас остатки в наших холодильниках не только стимулируют кулинарную фантазию, но и позволяют сэкономить и продукты, и деньги. Проявив немного воображения, из этих остатков можно приготовить вкусные и простые блюда. Такими рецептами с нами поделились кулинары французского журнала Сuisineaz.

Экзотический гратен из тунца

Время подготовки — 10 минут, на приготовление — 8 минут.

Ингредиенты на 2 человека:

натуральный тунец — 1 банка;

кокосовое молоко — 1 упаковка;

приготовленный рис;

болгарский перец — 3 средних;

имбирь —- 1 корень;

апельсиновый сок — 0,5 л;

соевый соус — по вкусу;

панировочные сухари;

соль — немного

Все перемешать, выложить в форму для запекания, посыпать сухарями и поставить в микроволновую печь на 8 минут на сильном гриле. Вуаля — готово!

Фото: pinterest.com

Спагетти с тремя сырами

Остатки макарон и сыра — прекрасное сочетание, а вот обогатить блюдо может обжаренный копченый бекон. Время подготовки — 10 минут, время приготовления — 10 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

спагетти — 250 г;

моцарелла — 1 шарик;

сыр рокфор — 1 небольшой кусочек;

твердый тертый сыр — 100 г;

оливковое масло — 1 ст. л.;

эспелет перец — по вкусу;

яйца — 3 шт.;

соль, перец — по вкусу.

В воке разогрейте масло, добавьте макароны, немного обжарьте.

На заготовке нарежьте сыр небольшими кусочками, затем по одному яйца, быстро их перемешивая. Посыпьте щепоткой перца эспелет, небольшим количеством соли и перца.

Фото: pinterest.com

Экспресс-торт рататуй

Время подготовки — 15 минут, время приготовления — 45 минут.

Ингредиенты на 8 человек:

мука — 150 г;

остатки рататуя — 250 г;

яйца — 3 шт.;

оливковое масло — 8 мл;

молоко — 12,5 мл;

порошок для выпечки — 1 ст. л.;

твердый тертый сыр — 100 г;

соль, перец — по вкусу.

Разогрейте духовку до 180°C.

Смешайте яйца, муку, дрожжи, масло и молоко в салатнице. Затем добавьте тертый сыр, затем рататуй и еще раз перемешайте.

Вылейте тесто в заранее смазанную маслом форму. Выпекать 45 минут. Дайте остыть, прежде чем вынимать из формы.

Фото: pinterest.com

Клубный сэндвич с яйцом всмятку и остатками курицы

Время подготовки — 15 минут, время приготовления — 17 минут.

Ингредиенты на 2 человека:

цельнозерновой хлеб для сэндвичей — 6 ломтиков;

куриная грудка — 0,5 кг;

помидор — 1 шт.;

яйцо – 2 шт.;

листья салата — 6;

майонез.

Яйца варите 9 минут в кипящей воде, затем охладите под водой и очистите. Нарежьте их кружками. Помидор вымойте и нарежьте ломтиками. Промойте и осушите салат.

Куриную грудку порвите. Обжарьте бекон на сковороде с антипригарным покрытием на сильном огне, затем промокните бумажным полотенцем.

Поджарьте ломтики хлеба для сэндвичей в тостере. Намажьте ломтик бутербродного хлеба майонезом, затем положите лист салата, несколько ломтиков помидора, кусочки курицы и накройте вторым ломтиком хлеба. Намазать майонезом, затем выложить салат, помидоры, яйцо всмятку и бекон. Закройте третьим ломтиком хлеба, намазанным майонезом.

Разрежьте под углом, чтобы получились два треугольника, и зажмите деревянной шпажкой.

Фото: pinterest.com

Гратен с остатками рататуя

Время подготовки — 10 минут, время приготовления — 45 минут.

Ингредиенты на 6 человек:

консервированный рататуй — 250 г;

картофель — 250 г;

молоко – 250 мл;

сметана — 3 ст. л.;

твердый тертый сыр — 100 г;

соль, перец — по вкусу.

Разогрейте духовку до 180°.

Очистите и нарежьте картофель ломтиками. Выложите их в форму для запекания. Накройте картофель рататуем. Добавьте молоко, сметану и тертый сыр. Все посолить и поперчить.

Выпекать 45 минут, проверяя готовность. Подавайте горячим.

Фото: pinterest.com

Домашние котлеты из курицы и овощей

Время подготовки — 5 минут, время приготовления — 10 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

курица — 1 средняя;

смесь овощей;

яйцо — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

мука;

масло.

С помощью вилки отделите мясо от косточек и поместите их в чашу блендера. Добавьте овощи, затем все измельчите. Полученное таким образом тесто вылейте в салатник.

Разбейте яйцо и добавьте его в тесто. Все перемешайте. Превратите их в фрикадельки. Насыпьте муку в глубокую тарелку, обваляйте фрикадельки их в муке. Налейте масло в сковороду на среднем огне, затем обжарьте фрикадельки.

Подавайте немедленно.

Фото: pinterest.com

Мини-киш с остатками рататуя

Время подготовки — 10 минут, время приготовления — 20 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

песочное тесто — 200 г;

остатки приготовленного рататуя;

яйцо — 1 шт.;

твердый тертый сыр.

Разогрейте духовку до 220°. Раскатайте песочное тесто и разрежьте его на четыре лепешки такого же размера, как и формы для тарталеток. Поместите лепешки теста в заранее смазанные маслом формы для тарталеток.

Смешайте рататуй с яйцом и тертым сыром. Разложите смесь по тарталеткам.

Выпекать 20 мин. Подавать можно и горячим, или холодным.

Фото: pinterest.com

Омлет с остатками рататуя

Время подготовки — 10 минут, время приготовления — 7 минут.

Ингредиенты на 2 человека:

остатки рататуя — 250 г;

яйцо — 4 шт.;

оливковое масло;

соль, перец — по вкусу.

В миске взбейте яйца вилкой, затем добавьте соль и перец. В кастрюле прогрейте рататуй несколько минут, не добавляя жира. Нагрейте немного оливкового масла в большой сковороде и выложите туда рататуй, затем взбитые яйца.

Используя деревянную ложку, распределите взбитые яйца по сковороде, прежде чем они застынут. При желании приправьте и оставьте на огне до тех пор, пока омлет не приготовится, но останется немного вязким.

Подавайте немедленно.

Фото: pinterest.com

Лазанья с остатками рататуя

Время подготовки — 15 минут, время приготовления — 40 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

листы лазаньи;

фарш мясной — 600 г;

остатки рататуя — 500 г;

лук — 2 шт.;

легкий жидкий соус — 20 мл;

тертый пармезан — 100 г;

базилик;

оливковое масло;

соль, перец — по вкусу.

Очистите и нарежьте лук. Нагрейте 1 ст. л. оливкового масла на сковороде. Обжарьте лук 2-3 минуты. Добавьте мясо и готовьте 5 минут. Посолите, поперчите, добавьте нарезанный базилик, затем хорошо перемешайте. Снимите с огня.

Разогрейте духовку до 210°. Слегка смажьте маслом форму для запекания. На дно формы уложите слой листов лазаньи. Накройте слоем мяса и лука, затем слоем рататуя. Сверху положите новый слой листов лазаньи. Снова накройте слоем мяса и лука, затем слоем рататуя. Повторяйте операцию, пока ингредиенты не закончатся, заканчивая листами лазаньи.

Покройте жидкими сливками и тертым пармезаном. При желании добавьте приправу. Выпекайте 40 минут. Дайте остыть, когда достанете из духовки.

Фото: pinterest.com

Макаронный гратен с остатками мяса

Время подготовки — 15 минут, время приготовления — 33 минуты.

Ингредиенты на 4 человека:

макароны — 450 г;

остатки вареного мяса — 150 г;

твердый тертый сыр;

томатный соус — 25 мл;

лук — 1 шт.;

прованские травы;

масло;

грецкий орех — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу.

Разогрейте духовку до 180°C. Сварите макароны в кипящей подсоленной воде, затем слейте их. Добавьте кусочек сливочного масла и хорошо перемешайте. Добавьте тертый сыр, подождите, затем добавьте нарезанное мясо.

Очистите и нарежьте лук, обжарьте его на сковороде с небольшим количеством оливкового масла. Добавьте мясной и томатный соусы, соль, перец, прованские травы и тушите 3 минуты.

В глубокую форму для запекания выложите слой макарон с сыром (дно формы не должно быть видно). Сверху выложите мясо с помидорами. Оставшуюся пасту выложите на мясо. Сверху добавьте тертый сыр и запекайте 30 минут. Подавайте как есть или с салатом.

Фото: pinterest.com

Остатки рагу карри

Время подготовки — 10 минут, время приготовления — 5 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

раковины гребешков — 4 шт.;

остатки тушеного мяса;

карри;

твердый тертый сыр.

Разогрейте духовку до 180°. Смешайте остатки рагу, обжарьте на сковороде в течение 2 минут, добавьте немного карри, наполните гребешки, посыпьте сыром и запекайте 3 минуты.

Фото: pinterest.com

Экспресс-пицца с остатками рататуя

Время подготовки — 10 минут, время приготовления — 35 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

тесто для пиццы — 1 лепешка;

томатная паста — 20 мл;

остатки рататуя — 500 г;

твердый тертый сыр — 100 г;

оливковое масло;

соль, перец — по вкусу.

Разогрейте духовку до 210°. Выложите тесто для пиццы на противень, застеленный пергаментной бумагой. Покройте его томатной пастой. Сверху выкладываем рататуй, затем тертый сыр. Полить оливковым маслом, солью и перцем.

Выпекайте пиццу около 35 минут.

Фото: pinterest.com

Парментье с остатками курицы

Время подготовки — 14 минут, время приготовления — 1 час.

Ингредиенты на 4 человека:

оставшаяся курица — 400 г;

картофель — 1 кг;

масло — 25 г;

молоко — 25 мл;

твердый сыр;

соль, перец — по вкусу.

Разогрейте духовку до 200°. Вымойте и очистите картофель. Варите их 30 минут, затем слейте воду и положите в блендер, чтобы измельчить в пюре. Добавьте масло и молоко, приправьте солью и перцем.

Оставшуюся курицу измельчить. В форму для запекания выкладываем слой пюре, затем оставшуюся курицу и новый слой пюре.

Посыпьте сыром и запекайте 30 минут.

Фото: pinterest.com

Помидоры, фаршированные остатками тушеного мяса

Время подготовки — 20 минут, время приготовления — 1,5 часа.

Ингредиенты на 6 человек:

помидоры — 6 шт.;

приготовленное рагу — 300 г;

колбаса — 300 г;

лук — 2 шт.;

петрушка;

панировочные сухари;

яйцо — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу.

Разогрейте духовку до температуры до 180°. Нарежьте мясо, удалите сердцевину из помидоров и оставьте мякоть. Очистите и нарежьте лук. В сковороде на медленном огне нагрейте 1 ст. л. оливкового масла. Добавьте мякоть помидора и дайте настояться. Добавьте колбасу, нарезанную петрушку, панировочные сухари и целое яйцо.

Заливаем помидоры этой смесью. Запекать около 1,5 часа в зависимости от размера помидоров.

Фото: pinterest.com

Остатки индейки и сыра чеддер

Время подготовки — 10 минут, время приготовления — 25 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

грудка индейки — 400 г;

чеддер, нарезанный кубиками — 100 г;

пармезан тертый;

яйцо — 6 шт.;

сметана — 20 мл;

масло — 15 г;

масло — 30 мл;

эстрагон — 1 букетик;

соль, перец — по вкусу.

Разогрейте духовку до 180°. Посолите и поперчите кусочки индейки, затем смажьте их маслом. На сковороде с антипригарным покрытием обжарьте их в течение 3-4 минут на слабом огне до золотистого цвета. Распределите кусочки индейки в смазанной маслом форме. Накройте кубиками чеддера.

В миске разбейте яйца и смешайте венчиком 6 желтков и 4 белка со сметаной, нарезанными листьями эстрагона и пармезаном. Добавьте соль и перец. Вылейте содержимое в форму. Выпекать 20 минут.

Подавайте горячим с салатом.

Напомним, Фокус писал, что кассула — одно из самых характерных блюд миланской и ломбардской кухни, сытное зимнее рагу, приготовленное из свинины и капусты. При этом рецепт кассулы несложный, хотя процесс немного трудоемкий.