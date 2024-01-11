Бигос с грибами и черносливом: очень вкусное блюдо польской кухни
Бигос – это отличный выбор для сытного и ароматного обеда или ужина. И хотя его приготовление нельзя назвать быстрым, оно не требует больших усилий, а результат точно того стоит.
Бигос — это удивительно ароматное и насыщенное блюдо польской кухни, которое готовится из свежей и квашеной капусты, свиных ребрышек, чернослива и грибов. Это традиционно зимнее сытное блюдо. К тому же считается, что после замораживания бигос становится только вкуснее, поэтому в Польше его часто готовят в больших количествах и порционно замораживают. Рецептом этого вкусного блюда поделился сайт Smachno.in.ua.
Сществует несколько вариаций рецепта бигоса, которые исторически сложились в разных социальных слоях. Охотники обычно готовили бигос с мясом дичи или кабана, богачи добавляли телятину и всевозмоные копчености, а у бедняков и студентов в котелке можно было найти требуху или пару сосисок. Неизменной была только капуста, которую могли томить на медленном огне несколько дней.
Ингредиенты:
- свинина (ребра) – 400 г;
- квашеная капуста – 500 г;
- свежая белокочанная капуста – 500 г;
- сушеные грибы (белые) – большая горсть;
- чернослив вяленый – 100 г;
- репчатый лук – 200 г;
- соль, черный молотый перец – по вкусу;
- растительное масло или смалец – для жарки.
Приготовление
Шаг 1
Замочите грибы в воде на полтора часа, чтобы они размякли. После этого хорошо их промойте и отожмите.
Шаг 2
Лук нарежьте полукольцами или кубиком.
Шаг 3
Мясо разделите на куски среднего размера.
Шаг 4
Квашеную капусту отожмите от сока и, по желанию, немного измельчите.
Шаг 5
Белокочанную капусту нашинкуйте.
Шаг 6
На среднем огне в казане или кастрюле с толстым дном обжарьте лук на растительном масле примерно 5 минут.
Шаг 7
Добавьте мясо и жарьте 20 минут, время от времени помешивая.
Шаг 8
Добавьте квашеную капусту, немного воды (100-150 мл), накройте крышкой и тушите 15-20 минут на медленном огне.
Шаг 9
Добавьте нашинкованную белокочанную капусту, посолите, накройте крышкой и тушите, периодически помешивая, пока капуста не станет мягкой.
Шаг 10
Добавьте грибы, тушите под крышкой около 1,5 часа, добавляя воду по необходимости.
Шаг 11
Добавьте вымытый чернослив, перемешайте, накройте крышкой и тушите еще 30 минут.
Подавайте Бигос горячим со свежим хлебом и зеленью.
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