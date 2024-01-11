"Півострів" или "пів острів": как правильно писать слова с числительным (видео)

Новое правописание украинского языка меняет правила игры. Впрочем, важно обращать внимание на падеж существительного.

Украинский филолог Александр Авраменко ответил, как правильно писать слова с числительным "пів". Об этом известный языковед рассказал в одном из своих экспресс-уроков.

Ранее "пів" практически всегда писали вместе или через дефис с другими словами. Однако согласно нормам нового правописания украинского языка, числительное "пів" (а это слово обозначает половину чего-то) всегда следует писать отдельно с существительными в родительном падеже (кого? чего?):

пів яблука (половина яблока);

пів Києва (половина Киева);

пів острова (половина острова).

Однако вместе "пів" пишем с существительными в именительном падеже (кто? что?):

північ, південь, півострів.

Александр Авраменко

Александр Авраменко — известный педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими экспресс-уроками, в которых учит людей говорить без ошибок, искореняя суржик. Он также издает книги для подготовки к экзаменам.

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