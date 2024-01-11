Как приготовить идеальную жареную картошку — рецепт, который стоит повторить дома
Жареный картофель — это популярное блюдо и гарнир, который часто можно увидеть на столе каждой украинской семьи. Кто-то жарит картофель на сале, кто-то с добавлением грибов или мяса, а некоторые любят, чтобы не было ничего лишнего.
Однако, часто хозяйки сталкиваются с распространенной проблемой, что картофель слипся, или размяк. Шеф-повар с опытом Александр Огородник поделился полезным лайфхаком, который поможет приготовить идеальную жареную картошку.
Ингредиенты на одну среднюю сковороду (ориентировочно 2 порции) :
- 4-5 средних картофелины;
- 1 средняя луковица;
- грибы (по желанию);
- 1 зубчик чеснока;
- укроп, петрушка;
- соль, перец;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Шаг 1
Картофель почистить, помыть и нарезать средними кусочками — кольцами, полукольцами или соломкой, по желанию.
Шаг 2
Картофель после нарезки нужно залить кипяченой водой, перемешать и оставить на 1 минуту в воде.
Шаг 3
Картофель достать из воды и просушить бумажным полотенцем.
Шаг 4
Если вы планируете готовить картофель с грибами или мясом, тогда первыми стоит приготовить их. Обжарить на сковороде грибочки до готовности, или же мясо и снять с огня. Сковороду мыть не нужно, туда же отправьте жариться картошку.
Шаг 5
Жарим картофель на среднем огне в течение 10 минут помешивая каждые 2 минуты.
Шаг 6
После 10 мин жарки картофеля, добавить лук и жарить до готовности.
Шаг 7
В конце добавить предварительно обжаренные грибы, мелко измельченный чеснок, зелень и специи.
Читайте также:
Положите это в шкаф, и забудьте о моли навсегда: проверенные способы
Как правильно сортировать одежду по цветам перед стиркой
10 слов, которые притягивают проблемы и несчастья