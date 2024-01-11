Салат с кальмарами, яйцами и свежими огурцами: быстрый рецепт без майонеза

Салат приготовить очень просто. Он придется по вкусу любителям морепродуктов. По деньгам также получается бюджетным.

Салат с кальмарами — это изысканное и легкое блюдо, отлично подходящее для праздничного стола или особого случая. Сочетание нежных кальмаров с овощами и ароматной заправкой делает этот салат не только вкусным, но и красивым на вид, пишет Seleznev.

Салат с кальмарами

Ингредиенты:

кальмары (очищенные) — 300 г;

свежие огурцы — 2 штуки;

лук репчатый — 1 головка;

яйца куриные вареные — 3 штуки;

салатные листья (по выбору) — 100 г;

сок лимона — 2 столовые ложки;

масло оливковое — 3 столовые ложки;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

зелень для декорирования.

Приготовление:

1. Опустите кальмары в кипящую воду на 2-3 минуты, затем быстро охладите в холодной воде. Нарежьте их тонкими полосками.

2. Огурцы нарежьте тонкими ломтиками, лук мелко нашинкуйте. Яйца отварите, остудите и нарежьте на кусочки или дольки.

3. Смешайте оливковое масло и лимонный сок. Добавьте соль и перец по вкусу.

4. В салатнице уложите ингредиенты слоями: сначала салатные листья, затем огурцы, лук, кальмары и яйца. При желании слои можно повторить.

5. Перед подачей полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.

6. Украсьте готовый салат свежей зеленью.

Этот салат с кальмарами обладает прекрасным вкусом и ярким внешним видом, что делает его идеальным выбором для праздничного застолья или особого ужина.

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