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Салат из пекинской капусты с курицей и консервированной кукурузой: просто и вкусно

Татьяна Ковальчук
Фото: 1000.menu | Салат из пекинской капусты с курицей

Салат отличается простотой приготовления и достаточно доступным набором ингредиентов, которые имеются практически в каждом холодильнике.

Салат с пекинской капустой — прекрасный выбор для тех, кто ищет легкий, но в то же время питательный вариант для праздничного или повседневного стола. Сочная пекинская капуста, сочетаясь с другими ингредиентами, создает удивительно свежий и вкусный салат, пишет 1000.menu.

Салат из пекинской капусты

Ингредиенты:

  • пекинская капуста — 1 штука (маленькая);
  • вареная куриная грудка — 200 г;
  • свежие огурцы — 2 штуки;
  • лук красный — 1 головка;
  • яйца куриные вареные — 3 штуки;
  • кукуруза консервированная — 1 банка;
  • майонез — 3 столовые ложки;
  • соль и черный молотый перец — по вкусу;
  • зелень для декорирования.

Приготовление:

  1. Пекинскую капусту нашинкуйте, куриное мясо нарежьте небольшими кусочками. Огурцы нарежьте тонкими ломтиками, лук мелко нашинкуйте. Яйца нарежьте кубиками.
  2. В салатнице уложите ингредиенты слоями — сначала пекинскую капусту, затем курицу, огурцы, лук, кукурузу, яйца. Между слоями можно добавить немного майонеза.
  3. По желанию, каждый слой можно слегка посолить и поперчить.
  4. Перед подачей полейте салат майонезом и аккуратно перемешайте. Украсьте готовый салат свежей зеленью.

Этот салат с пекинской капустой не только порадует вас своим вкусом, но и станет украшением любого стола благодаря своему яркому и привлекательному виду.

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