Что нужно добавить в тесто, чтобы пельмени и вареники не разваривались

Пельмени и вареники — это довольно распространенные блюда в украинской кухне, которые помогают разнообразить нашу ежедневную пищу. Конечно кому-то проще приобрести их в магазине, но вкус купленных пельменей или вареников никогда не сравнится с домашними.

Хозяйки с опытом знают, что для приготовления идеального теста на пельмени и вареники, которое не разлазится, стоит добавлять секретные ингредиенты, пишет издание Хозяйка.

На самом деле вариантов приготовления теста множество, кто-то это делает на кефире или молоке, некоторые на воде, а кому-то нравится заварное тесто. И каждый из этих вариантов имеет право на существование. Сегодня мы вам расскажем, как приготовить идеальное тесто без яиц, и такое, чтобы не разваливались во время варки.

Поможет в этом лишь один ингредиент. И это обычный крахмал. Он способен не просто сделать тесто эластичным и вкусным, но и спокойно может заменить яйца, которых не нашлось в холодильнике.

Ингредиенты для приготовления теста для пельменей и вареников с добавлением крахмала:

550 граммов предварительно просеянной пшеничной муки;

3 столовые ложки картофельного крахмала;

350 миллилитров воды;

соль (по вкусу)

Фото: Скриншот

Способ приготовления

Шаг 1

Подготовьте муку. Просейте ее и добавьте к ней крахмал и соль.

Шаг 2

К полученной сыпучей массе нужно добавить воду комнатной температуры. Делайте это постепенно, помешивая массу. Доведите смесь до однородности.

Шаг 3

Готовое тесто отправьте в холодильник. Через час из теста можно лепить вареники или пельмени.

Стоит отметить, что данный рецепт позволяет готовить вареники или пельмени с любой начинкой. Во время варки оно не слипается и не разваливается.

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