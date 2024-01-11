Что нужно добавить в тесто, чтобы пельмени и вареники не разваривались
Пельмени и вареники — это довольно распространенные блюда в украинской кухне, которые помогают разнообразить нашу ежедневную пищу. Конечно кому-то проще приобрести их в магазине, но вкус купленных пельменей или вареников никогда не сравнится с домашними.
Хозяйки с опытом знают, что для приготовления идеального теста на пельмени и вареники, которое не разлазится, стоит добавлять секретные ингредиенты, пишет издание Хозяйка.
На самом деле вариантов приготовления теста множество, кто-то это делает на кефире или молоке, некоторые на воде, а кому-то нравится заварное тесто. И каждый из этих вариантов имеет право на существование. Сегодня мы вам расскажем, как приготовить идеальное тесто без яиц, и такое, чтобы не разваливались во время варки.
Поможет в этом лишь один ингредиент. И это обычный крахмал. Он способен не просто сделать тесто эластичным и вкусным, но и спокойно может заменить яйца, которых не нашлось в холодильнике.
Ингредиенты для приготовления теста для пельменей и вареников с добавлением крахмала:
- 550 граммов предварительно просеянной пшеничной муки;
- 3 столовые ложки картофельного крахмала;
- 350 миллилитров воды;
- соль (по вкусу)
Способ приготовления
Шаг 1
Подготовьте муку. Просейте ее и добавьте к ней крахмал и соль.
Шаг 2
К полученной сыпучей массе нужно добавить воду комнатной температуры. Делайте это постепенно, помешивая массу. Доведите смесь до однородности.
Шаг 3
Готовое тесто отправьте в холодильник. Через час из теста можно лепить вареники или пельмени.
Стоит отметить, что данный рецепт позволяет готовить вареники или пельмени с любой начинкой. Во время варки оно не слипается и не разваливается.
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