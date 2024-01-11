Обряд, который поможет избавиться от одиночества

Если вы готовы к отношениям, а до сих пор не встретили того самого, или ту самую с которой готовы были бы строить семью, чувствуете потребность в партнере, но его все нет рядом, тогда вам стоит знать, что есть определенные обряды, которые помогут избавиться от одиночества.

Таролог и маг с опытом, которая работает под псевдонимом Ракушка рассказала, о способе, как избавиться от одиночества и найти свое счастье. Ритуал, которым поделилась таролог лучше выполнить в праздничный день, однако можно попробовать и в другие дни.

Шаг 1

Это обряд стоит выполнять на Сочельник или на Крещение. Для этого необходимо выбрать любую из своих старых вещей, которую не жалко и сжечь ее.

Важно, будьте осторожны, делайте это в безопасном месте. Лучше всего выйти на улицу. Если же вы проводите обряд в квартире, тогда позаботьтесь о правилах безопасности. Подготовьте на всякий случай ведро с водой, чтобы быстро затушить огонь на случай его распространения.

Шаг 2

После того как вещь сгорит, стоит собрать небольшое количество пепла, вырвать с головы три волоса и добавить немного свечного воска. Из этих ингредиентов необходимо сформировать небольшой шарик.

Шаг 3

Когда наступит полночь, необходимо выбросить шарик в окно, произнеся слова: "Одиночество от себя прогоняю, а добро и любовь зову-зазываю!".

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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