7 смешных примет, которые никогда не подведут

Существует целый ряд современных примет, которые всегда сбываются. Чаще всего люди не придают этому особого значения. Однако, на самом деле, иногда судьба подбрасывает нам подсказки или предупреждения, которые мы можем игнорировать.

Именно поэтому, чтобы не упустить свое счастье и важные знаки судьбы, таролог и ведьма под псевдонимом Ракушка рассказала, о 7 смешных приметах, которые способны повлиять на ход событий в вашей жизни.

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Примета 1

Если оставить дома бардак, то свидание пройдет максимально успешно. Горы не помытой посуды, не убранная кровать и многое другое — все это привлекает человека в ваш дом. Если убрать и подготовить квартиру к приходу гостей, то желанный гость не придет. Так происходит со всем, во что вы вкладываете полностью.

Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Примета 2

Рассыпать сахар — к добру и любви. Если вы находитесь в отношениях или в браке, проблемы и разногласия в ближайшем времени разрешатся. Если вы в поисках, ждите приятного знакомства, романтического свидания. Чем больше сахара высыпать, тем выше шансы на успех.

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Примета 3

Если вы случайно надели кофту или футболку задом наперед или на изнанку, и вам удалось выйти из дома, это предвещает вам что-то приятное. Скорее всего, в ближайшем времени вас ждет какая-то важная встреча, интересная перемена в жизни. В любом случае вам должно повезти.

Примета 4

Если вы забыли зарядить телефон, и нет возможности это сделать вне дома, то, вероятно, кто-то будет вас искать, когда телефон окончательно разрядится и выключится.

Фото: Скриншот

Примета 5

Если вы долго не мыли автомобиль, а потом внезапно решили это сделать, он не останется чистым долго: вероятно, в этот же день или завтра пойдет дождь.

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Примета 6

Собираться в дальнее путешествие лучше непосредственно перед выходом — не за неделю, а вечером перед сном и утром. Если вы все подготовите заранее, что-то обязательно забудется.

Фото: КГГА

Примета 7

Если на пути домой все светофоры были зелеными, то стоит ждать каких-то проблем, нарушений планов, разочарований в личной жизни.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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