Шесть способов использовать кофейную гущу в уборке дома

Хоть кофейную гущу обычно выкидывают, ее можно использовать для уборки. И она весьма эффективна.

Кофейную гущу можно использовать в саду для отпугивания насекомых и подкормки растений. Но также ее можно использовать для уборки. Хотя кофейная гуща может иметь не так много применений, как другие кухонные продукты, такие как лимон или пищевая сода, когда дело доходит до очистки, есть несколько изящных приемов, которые дают кофейной гуще вторую жизнь. Об этом пишет BHG.

Для чистки кастрюль

Кофейная гуща может отчистить жир с кастрюль и сковородок. Текстура кофе придает ему слегка абразивный эффект, который помогает удалить пригоревшую пищу с поверхности посуды. Кофейная гуща относится к категории "мягких абразивов", поэтому, как и пищевую соду, ее можно безопасно использовать даже на деликатных кухонных поверхностях с антипригарным покрытием. Кофе также обладает естественными обезжиривающими свойствами, поэтому он удаляет жировые отложения.

Чтобы использовать кофейную гущу для мытья кастрюль и сковородок, заполните кастрюлю на треть или наполовину теплой мыльной водой и добавьте гущу. Затем с помощью неабразивной губки аккуратно протрите сковороду мыльным раствором. Хорошо промойте и высушите, как обычно.

Для чистки духовки и решетки для гриля

Обезжиривающие и очищающие свойства кофейной гущи также облегчают очистку духовки и решеток гриля, устраняя жировые отложения и прилипшую пищу. Смешайте кофейную гущу с теплой водой, замочите в этой воде решетку. Или выложите смесь на загрязненные участки духовки. Дайте постоять 45 минут и смойте губкой и чистой водой.

Для поглощения неприятных запахов в холодильнике

Даже самые аккуратные и ухоженные холодильники могут время от времени приобретать неприятный запах. Устранив причину запаха, поставьте в холодильник небольшую миску или чашку с сухой кофейной гущей, чтобы впитать стойкие запахи.

Устраните неприятный запах с рук

Как и в случае с неприятным запахом в холодильнике, кофейная гуща может помочь нейтрализовать резкие запахи от таких продуктов, как чеснок и лук, на руках. Просто разотрите небольшую ложку гущи между ладонями, чтобы устранить запахи. В качестве бонуса кофейная гуща мягко отшелушивает ваши руки, удаляя омертвевшую кожу и делая их более мягкими на вид и на ощупь.

Удалите потертости с деревянной мебели и полов

Когда деревянная мебель или пол поцарапаны, для восстановления отделки можно использовать кофейную гущу. Сделайте густую пасту, смешав гущу с небольшим количеством воды или растительного масла, и нанесите ее на потертости. Аккуратно вотрите его в поврежденные участки и оставьте на 10–15 минут. Затем вытрите лишнюю гущу и насухо отполируйте древесину. При необходимости повторите процедуру, чтобы полностью скрыть повреждение.

Для того чтобы убрать золу из камина

Если вы счастливый обладатель камина, то кофейная гуща поможет вам убрать золу и пепел. Чтобы они не образовывали облако пыли при уборке, перед этой процедурой посыпьте золу кофейной гущей. Она утяжелит пепел и золу и ее будет легче собрать и выбросить.

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