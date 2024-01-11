Какие продукты помогут справиться с зимней хандрой: стоит включить в рацион
Правильное питание может значительно помочь в борьбе с зимней хандрой. Включение в рацион определенных продуктов поможет поддержать настроение и энергетику на протяжении всего зимнего периода.
Зима – это время, когда многие из нас подвержены сезонным изменениям настроения и энергетики. Короткие дни, недостаток солнечного света и холодная погода могут вызвать чувство усталости, апатии и даже депрессии. Однако правильное питание может помочь справиться с зимней хандрой и повысить настроение, сообщает Vgorode.
Список продуктов, которые стоит включить в свой рацион зимой:
1. Жирные сорта рыбы.
Содержащиеся в жирных рыбах омега-3 жирные кислоты играют важную роль в работе мозга и могут способствовать улучшению настроения. Примеры таких рыб: лосось, скумбрия, сельдь.
2. Орехи и семена.
Они богаты магнием, который помогает снижать уровень стресса. Особенно полезны грецкие орехи, тыквенные и льняные семена.
3. Цельнозерновые продукты.
Цельнозерновые продукты, такие как овсянка, коричневый рис и киноа, содержат сложные углеводы, которые способствуют выработке серотонина – "гормона счастья".
4. Бананы.
Эти фрукты содержат витамин B6, который помогает организму производить серотонин и мелатонин – "гормон сна", помогая таким образом нормализовать сон и настроение.
5. Шоколад.
Темный шоколад с высоким содержанием какао может улучшить настроение благодаря антиоксидантам, содержащимся в какао-бобах.
6. Зеленые листовые овощи.
Шпинат, капуста и другие зеленые листовые овощи богаты фолиевой кислотой, которая имеет важное значение для регулирования настроения.
7. Яйца.
Яйца – отличный источник витаминов группы B, особенно B12 и биотина, которые необходимы для функционирования нервной системы.
8. Йогурт и кефир.
Продукты с живыми культурами бактерий (пробиотики) могут способствовать улучшению пищеварения и поддержке здоровья кишечника, что, в свою очередь, положительно влияет на настроение и общее самочувствие.
9. Ягоды.
Ягоды, такие как черника, клубника, малина, богаты антиоксидантами и могут помочь справиться со стрессом и улучшить настроение.
10. Мясо курицы.
Если вам изрядно потрепали нервишки – сварите куриный бульончик. В курином мясе содержатся белки, которые способствую повышению настроения. Вместе с белками наш организм получает аминокислоту триптофан, которая перерабатывается в "гормон счастья" — серотонин.
Помните, что важно поддерживать здоровый баланс в питании и не забывать о физической активности и достаточном количестве сна.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.
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