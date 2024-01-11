Огород дома: как вырастить помидоры на своем подоконнике

Если вы любите помидоры, то вы можете вырастить их дома. И получить вкусный урожай не так сложно, как кажется.

Помидоры обычно растут на огороде. А если у вас нет огорода, то тогда подойдет балкон. Но зимой вы можете попробовать вырастить помидоры и в помещении. Не ждите, что у вас будет очень много томатов, но вы вполне можете собрать небольшой урожай помидорчиков, которыми можно будет украсить салаты и придать вкус любимым закускам. Секретами выращивания помидоров поделились на сайте BHG.

Очень важен сильный и яркий свет

Набор ламп для выращивания растений заменяет солнце при выращивании томатов в помещении. Солнечный свет, доступный в помещении, особенно зимой, редко бывает достаточно сильным, чтобы томатам его хватало. Даже солнечный свет, льющийся в окно, выходящее на юг, не обеспечивает достаточного количества света.

Простой набор светильников для выращивания растений или светильников для магазинов, доступных в садовых и домашних центрах, подвешенный на несколько дюймов над верхушкой растений, будет способствовать сильному росту. Обязательно держите свет на расстоянии не более 15 см от верхушки растений. Саженцам и молодым растениям томатов требуется от 18 до 22 часов дополнительного света в день при выращивании в помещении. Растениям с созревающими плодами не нужно столько света, и их можно переместить на окно, выходящее на юг.

Выбирайте маленькие и компактные сорта.

Лучшие помидоры для выращивания в помещении — это сорта с небольшими и компактными кустами. Традиционные сорта слишком велики, чтобы их можно было успешно выращивать в помещении. Выбирайте сорта с так называемыми коктейльными плодами, или черри.

Обеспечьте обогрев после посева

Ускорьте прорастание помидоров, выращиваемых в помещении, обеспечив тепло под лотками для посева семян. Просто установите лотки с семенами на мягкий источник тепла, например, на нагревательный коврик, на слабый радиатор или на верхнюю часть холодильника. Несколько градусов тепла дадут толчок прорастанию всего за пару дней. Чем быстрее прорастут семена, тем скорее вы соберете плоды.

Пересадка в большой горшок

Когда рассада помидоров достигнет 15 см в высоту и у нее появится несколько комплектов листьев, пересадите ее в большой контейнер, наполненный свежей почвенной смесью. Контейнер должен быть не менее 35 см в ширину. Лучшие контейнеры для томатов имеют глубину не менее 50 см. И убедитесь, что в дне контейнера есть дренажные отверстия. Поместите горшок в блюдце или поддон, чтобы собрать лишнюю воду, которая будет вытекать.

Найдите постоянно теплое место

Помидоры хорошо растут в помещении при температуре от 20 градусов. Холодные сквозняки помидорным кустам не нравятся. Найдите место для выращивания, защищенное от холодных сквозняков.

Держите почву влажной, но не излишне мокрой

Помидоры, растущие в помещении, требуют более регулярного полива, чем растения, растущие в саду . Ежедневно проверяйте потребность в воде, прикасаясь к почве. Если почва влажная, не поливайте и проверьте еще раз на следующий день. Если почва сухая, поливайте растение до тех пор, пока вода не потечет из дренажных отверстий. Используйте блюдце или большой поднос, чтобы собрать лишнюю воду. Вылейте воду из блюдца или поддона в течение 30 минут после полива, чтобы почва не переувлажнилась.

Регулярно вносите удобрения

Помидоры, растущие в помещении, лучше всего плодоносят при регулярном внесении удобрений. Смешайте гранулированные удобрения для растений с почвенной смесью и добавляйте удобрения время от времени. Или еженедельно удобряйте почву жидкими удобрениями, разведенными в воде. Частый полив, который необходим томатам, удаляет ценные питательные вещества из почвы. Так что не забывайте их удобрять.

Помощь в опылении

Комнатным растениям нужна ваша помощь, чтобы обеспечить опыление. Помидоры самоопыляются, а это значит, что для завязывания плодов им не нужна пыльца другого растения. Когда растения начнут цвести, ежедневно осторожно встряхивайте их, имитируя ветер. Легкое встряхивание будет способствовать опылению и завязыванию плодов.

Поворачивайте растения

Стимулируйте рост растений, поворачивая растения. Это не требуется для растений, которые растут под лампой, но если вы выращиваете их на окне – то поворачивайте горшочки чаще.

Подвязывайте помидоры

Комнатные помидоры часто имеют более слабые стебли, чем их уличные собратья. Помогите растениям выстоять под тяжестью созревающих фруктов, подвязав их к решетке, или палочке.

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