Чисто до скрипа. Косметолог рассказала, почему нельзя умывать лицо мылом

Недостаточно просто умыться водой, чтобы иметь сияющую кожу, ведь ее здоровье и молодость начинаются с правильного ухода. Эксклюзивно для Фокуса косметолог Анна Круглик рассказывает о том, почему ни в коем случае нельзя умывать лицо мылом.

Важно понимать, что наша кожа — это не только внешний покров, определяющий эстетический вид, но и важный орган, который выполняет ключевые функции для нашего здоровья. Поэтому правильно подобранный уход — залог вашей молодости и красоты. Часто в погоне за чистотой мы уничтожаем собственный иммунитет и думаем, что если кожа, после умывания мылом, чистая до "скрипа", то мы позаботились о ней. Но к сожалению, это не так. О том, почему нельзя умывать лицо мылом Фокус спросил у косметолога с медицинским образованием Анны Круглик.

Фото: Freepik

Прежде чем рассказать, как влияет умывание мылом на нашу кожу лица, давайте поговорим о том, какие именно функции кожи обеспечивают ее здоровье и красоту.

Кожа защищает организм от воздействия механических и химических факторов, ультрафиолетового излучения, проникновения микробов и участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. Поэтому, в первую очередь нужно заботиться о здоровье кожи, от которого будет зависеть и ее внешний вид.

"Кожа является нашим барьером, который удерживает влагу и защищает от внешних агентов, таких как бактерии и другие вредные вещества. Этот барьер обеспечивают нам клетки и межклеточные липиды кожи. Гидролипидная мантия — это защитный слой, который обеспечивает здоровый, слабо кислый pH кожи, 4.7-5.5"", — говорит косметолог.

Почему важен уход?

Фото: Freepik

Именно поэтому только правильно подобранный комплексный уход поможет поддерживать здоровье кожи и ее молодость. Уход за кожей должен происходить в несколько этапов — это очищение, ионизирование и увлажнение. И каждый из них выполняет свою важную функцию.

Важно выбирать уходовую косметику правильно, идеально, если ее подберет специалист, учитывая все проблемы и особенности вашей кожи.

Что касается мыла, то умываться мылом можно, но только специальным. Обычное туалетное или детское мыло только навредит вашей коже. Кожа лица очень нежная и чувствительная, она отличается от кожи на теле, поэтому если подвергать ее воздействию средств с низким pH-балансом, например, косметическим мылом, то вы получите раздраженную пересушенную кожу и высыпания.

Почему нельзя умывать кожу лица мылом?

Фото: Freepik

Мыло уничтожает защитный слой кожи

"Мыло, будучи детергентом, разрушает липиды, которые необходимы для целостности и защиты кожи. Растворяя эти липиды, оно нарушает защитные функции кожи, таким образом нарушается защитный эпидермальный барьер", — говорит косметолог.

В результате этого возникает трансэпидермальная потеря влаги, вы можете ощущать это в виде повышенной чувствительности, сухости и покраснения. Вспомните, если вы хоть раз умывали лицо мылом, то после испытывали сильное ощущение стянутости и сухости. Все это из-за большого содержания щелочи в мыле, именно щелочные соединения разрушают липиды, что и приводит к раздражению, избыточному выделению себума и появлению высыпаний.

Очень часто проблемы с кожей вовсе не результат каких-то проблем со здоровьем или заболевания, а просто неправильный уход.

Нарушение pH кожи

"Из-за того, что мыло имеет щелочной pH 8 и более, это ведет к нарушению pH здорового, кислого баланса кожи в щелочную сторону. А щелочная среда становится идеальной для развития бактерий, приводя к раздражениям и сыпи", — отмечает Анна Круглик.

Поэтому косметолог рекомендует отказаться от очищения кожи мылом, ведь это нарушает ее здоровье и ускоряет старение.

Выбирайте мягкие, щадящие средства для очищения кожи, желательно с про- и пребиотиками, которые будут поддерживать ее микробиом и естественный здоровый баланс. Такой подход поможет обеспечить здоровье и красоту вашей кожи на долгие годы.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.