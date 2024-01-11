Топ-5 признаков, что на ваши отношения наложили порчу: ни в коем случае не игнорируйте

Порча — это магический ритуал, который способен влиять на успех и счастье в вашей жизни, а особенно в отношениях или семье.

Магический вред (порча) может проявляться по-разному, но есть несколько общих признаков, которые указывают на его наличие в отношениях, говорит таролог с опытом, работающая под псевдонимом Ракушка.

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Пять признаков, что на ваши отношения наложили порчу

Признак 1

Один из самых явных признаков магического вреда — это появление отдаленности между людьми. Если раньше вы были близкими и часто общались, но вдруг стали чувствовать себя неуютно в присутствии друг друга или стали меньше общаться, это может указывать на магическое воздействие.

Признак 2

Частые ссоры и конфликты. Если вдруг начали часто ссориться и конфликтовать, это тоже может быть признаком порчи. Часто магические атаки направлены на разногласия и конфликты между людьми.

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Признак 3

Негативные эмоции. Если вы начали испытывать негативные эмоции по отношению к человеку, с которым раньше хорошо ладили, это указывает на наличие магического вреда. Магия может вызывать ненависть, зависть, обиду и другие негативные эмоции.

Признак 4

Физические проявления. Магический вред может проявляться не только на эмоциональном уровне, но и на физическом. Например, вы можете начать чувствовать слабость, головокружение, боль в теле и другие симптомы, которые никак не могут быть объяснены медицинскими причинами.

Признак 5

Необъяснимые события. Если в вашей жизни начали происходить необъяснимые события, такие как исчезновение важных документов или вещей, аварии на дороге или неудачи в бизнесе, это может быть следствием магического воздействия.

Стоит отметить, магический вред может проявляться в разных формах и иметь разные признаки. Если вы заметили, что между вами и вашим партнером, другом или коллегой начали происходить непонятные изменения, стоит задуматься о возможности магического вреда.

Важно понимать, что не все изменения в отношениях могут быть связаны с магией.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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