Чувство вины: почему оно появляется и как от него избавиться

Чувство, когда человек на подсознательном уровне чувствует себя в чем-то перед кем-то виноватым, знакомо практически каждому. Однако далеко не все понимают, насколько глубоки причины подобного явления и чем оно чревато.

Чувство вины знакомо почти каждому человеку, но не всегда ему есть логическое объяснение. Оно опасно тем, что может спровоцировать депрессию, вызывать беспокойство и даже лишать энергии. Психолог Алиша Джени назвала главные причины этого явления и объяснила, как с ними справиться.

Вам сложно заботиться о себе

Если вам сложно найти время, чтобы позаботиться о себе, то, скорее всего, вы будете испытывать постоянное чувство вины. Это потому, что вы действуете, исходя из чьих-то ожиданий/потребностей (или вашего восприятия чьих-то ожиданий/потребностей) и пытаетесь навязать себе что-то недостоверное. Симптомы этого могут выглядеть как сварливость или реактивность, постоянные извинения, отсутствие эмпатии, конфликты по поводу траты денег на себя и т. д. Вы также можете испытывать чувство вины за то, что отнимаете слишком много времени, за то, что делаете недостаточно, из-за "чрезмерного баловства", за чьи-то слова, чувство вины за секс с кем-то и далее по списку.

"Когда вы изо всех сил пытаетесь по-настоящему позаботиться о себе, вы пренебрегаете большой частью себя, которая отчаянно нуждается во внимании. Если вы угождаете людям, пытаетесь все исправить, и понимаете, что каждый раз, когда вы хотите позаботиться о себе, то чувствуете вину, пришло время практиковать серьезную любовь к себе", – говорит Джени.

Она рекомендует сначала сказать в голос, что вы заслуживаете заботы о себе.

"Почему? Потому что это необходимо для вашего роста и общего здоровья. Способы начать по-настоящему заботиться о себе могут выглядеть так: выделить время в одиночестве, чтобы ничего не делать, найти время для выполнения упражнений, которые приносят удовлетворение вашей душе, а не вашему эго, найти время, чтобы записать свои мысли и чувства, принять полуденный сон и т. д", – объясняет эксперт.

Многие испытывают чувство вины, когда ставят себя на первое место Фото: Freepik

Вы боитесь неудачи

Многие из нас полагают, что могут заставить себя добиться чего угодно. В итоге они настолько строги к себе, что не осознают, что иногда бороться/терпеть неудачу – это естественно и весьма важно.

"Это часть жизни. Если мы никогда не позволяем себе терпеть неудачу или воспринимать моменты "неудачи" или разочарования как уроки, у нас может развиться чувство стыда за каждую воспринимаемую проблему, с которой мы сталкиваемся. Симптомы этого могут выглядеть так: слишком завышенные ожидания от себя и других, постоянное разочарование в себе и других, ощущение, что вы часто подводите людей, чувство самоистязания за то, что вы несовершенны, или за то, что вам нужна помощь. Сюда же добавьте чувство вины или депрессии за то, что вы позволяете себе подобные мысли, или что вы что-то делаете недостаточно хорошо", – продолжает Алиша.

Чтобы побороть это, необходимо найти время, чтобы сесть и понять, откуда исходит страх неудачи, а также оценить, не соразмерен ли страх, который вы испытываете, тому, что на самом деле происходит.

"Перечислите способы, которыми ваши "неудачи", разочарования и/или неудачи могут на самом деле иметь позитивное влияние на тревогу. Чему вы можете у них научиться?" – советует психолог.

Чувство вины вызывает депрессию и неврозы Фото: Freepik

У вас неразрешенная травма

Время от времени испытывать чувство вины — естественная эмоция. Как мы уже упоминали, это может быть реакцией на чрезмерные обязательства, слишком большие ожидания и так далее. Но если вы постоянно боретесь с чувством вины в каждом незначительном происшествии, возможно, это реакция глубокой раны, вызванной ощущением себя недостойным. Такая реакция часто может быть вызвана травмой. Пренебрежение, всякого рода оскорбления, несчастные случаи и тому подобное могут заставить человека поверить в то, что он недостоин любви. Если это так для вас, терапия может стать чрезвычайно глубоким ресурсом, который поможет раскрыть причину, а также поможет восстановить правильную и ориентированную на вас систему убеждений о себе.

Вы обеспокоены своей моральной неправотой

Причины 3 и 4 часто могут быть связаны между собой. Если вы испытываете тревогу по поводу своей моральной неправоты, это может быть результатом того, что вы выросли в среде строгих, авторитетных родителей, сильных религиозных убеждений, притеснения по расовому/этническому или гендерному признаку. Для того чтобы бороться с тревогой, связанной с определением того, что правильно, а что неправильно, вам может понадобиться пространство для изучения своих скрытых желаний, потребностей и чувств. Это крайне необходимо, чтобы помочь определить, какой путь, по вашему моральному мнению, является правильным. Попробуйте больше беседовать с друзьями или сверстниками на темы, которые кажутся вам тяжелыми, чтобы получить разные точки зрения.

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