Шоколадные блинчики с вишней и сыром: рецепт изысканного десерта
Готовые блинчики необходимо отставить на некоторое время, чтобы они хорошо пропитались вишневым конфитюром. При подаче их можно полить сиропом или сметаной.
Вкусные блинчики с вишней и сыром – то, что надо для хорошего настроения в серый и пасмурный январский день. Рецептом этого вкусного лакомства поделились в блоге "Консервация/Кулинария". Рекомендуем и вам попробовать приготовить такое блюдо, порадовав себя и домочадцев.
Шоколадные блинчики с вишней и сыром
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт;
- сахар – 40 гр;
- молоко – 400-420 мл;
- мука – 140 гр;
- какао – 20 гр;
- сливочное масло – 30 гр.
Для вишневого конфитюра:
- вишня – 400 гр;
- сахар – 2 ст. л;
- крахмал – 1,5-2 ст. л.
Для творожной начинки:
- кисломолочный сыр – 350 гр;
- ванильный сахар – 1/2 ч. л;
- сахарная пудра – 30-40 гр;
- сливки – 20 мл (или немного молока).
Способ приготовления:
Сначала делаем тесто на блинчики. Соединить яйца, сахар, половину муки, замесить густое тесто и добавить треть молока, какао, остальную муку, перемешать. Долить остальное молоко и растопленное сливочное масло. Пожарить блины на сковородке с обеих сторон.
Далее готовим вишневый конфитюр. Вишню с сахаром немного прогреть, добавить крахмал, перемешивая довести до кипения.
Для творожной начинки необходимо все ингредиенты перебить блендером до пастообразной массы.
На краешек блина положить ложку конфитюра, завернуть и сразу же рядом положить ложку творожной массы, все свернуть, как налистники. Оставить готовые блинчики, чтобы они пропитались конфитюром.
Читайте также:
Блины со шпинатом и сыром фета: идеальный вариант для завтрака или легкого ужина
Как приготовить оладьи на кефире: идеальный рецепт для завтрака
Лакомство к завтраку: рецепт вкусных кофейных блинчиков.