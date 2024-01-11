Диетологи назвали 6 вариантов завтрака, которые наполнят энергией и помогут похудеть

Зимний завтрак должен быть достаточно сытным, чтобы обеспечить нужный уровень энергии, но и не сильно калорийным, чтобы не нарушить ваш план по снижению веса. Воспользуйтесь лучшими вариантами для утреннего приема пищи.

С наступлением холодов процесс снижения веса может идти сложнее. Однако начало дня с питательного завтрака является ключевым шагом на пути к достижению и поддержанию здорового веса. Вот несколько восхитительных и полезных идей для завтрака, которые помогут вам быть сытыми, энергичными и оставаться в форме в зимние месяцы. Об этом пишет OnlyMyHealth.

Диетолог Ритика Самаддар предлагает шесть идей здорового зимнего завтрака, которые не только зарядят вас энергией, но и помогут эффективно сбрасывать вес.

Белковый омлет

Фото: Freepik

Приготовьте сытный и низкокалорийный омлет, смешав яйца со шпинатом, помидорами черри и посыпав сыром фета. Комбинация белка и клетчатки поддержит активный обмен веществ и поможет избежать нездоровых перекусов до обеда.

Теплая каша из киноа

Замените обычную овсянку на киноа. Киноа — это богатое белком зерно, которое обеспечивает устойчивое высвобождение энергии, дольше сохраняя чувство сытости. Приготовьте его с миндальным молоком, добавьте щепотку корицы, посыпьте свежими ягодами и измельченными орехами.

Парфе из греческого йогурта

Фото: Pexels

Греческий йогурт со смесью сезонных фруктов, таких как зерна граната и ломтики киви. Сверху положите горсть гранолы, чтобы придать хрустящую текстуру. Греческий йогурт обеспечивает заряд белка, а фрукты содержат все необходимые организму витамины и антиоксиданты.

Пряный тыквенный смузи

Окунитесь в ароматы зимнего сезона с помощью пряного тыквенного смузи. Смешайте тыквенное пюре с миндальным молоком, бананом и щепоткой корицы и мускатного ореха. Этот богатый питательными веществами коктейль не только вкусен, но и способствует снижению веса.

Чиа-пудинг

Фото: Getty Images

Приготовьте пудинг из семян чиа накануне вечером, смешав чиа с миндальным молоком и поставив его в холодильник. Утром положите сверху любимые фрукты или ягоды и немного меда. Семена чиа богаты клетчаткой и жирными кислотами омега-3, которые способствуют ощущению сытости.

Цельнозерновой тост с авокадо

Цельнозерновой хлеб намажьте пюре из авокадо, а для пикантности посыпьте хлопьями красного перца. Сочетание сложных углеводов и полезных жиров обеспечит вам чувство сытости и стабильный выброс энергии.

Помните, здоровый завтрак задает тон на весь день и может способствовать снижению веса. Включите эти варианты зимнего завтрака в свой распорядок дня, оставайтесь активными и наслаждайтесь вкусными и питательными блюдами.

Напомним, эти 3 продукта, которые помогут стабилизировать уровень сахара и похудеть

Ранее Фокус писал о том, что если вы не привыкли завтракать по утрам, пора пересмотреть эту привычку, так как этот прием пищи не только даст вам заряд энергии на весь день, но и поможет избавиться от лишнего веса.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.