Тушеная квашеная капуста с копчеными ребрами: рецепт сытного ужина
В холодные зимние дни особенно хочется чего-то сытного. Идеальным выбором может стать блюдо, которое не только утоляет голод, но и приносит тепло в ваш дом. Тушеная квашеная капуста с копчеными ребрами — это именно такое блюдо.
Тушеная квашеная капуста с копчеными ребрами сочетает в себе насыщенные ароматы и глубокий вкус, при этом оставаясь достаточно простым в приготовлении блюдом. Квашеная капуста, богатая витамином C, идеально подходит для зимнего меню, а копченые ребра добавляют особую пикантность и сытность. Попробуйте приготовить это блюдо и оно обязательно станет вашим фаворитом, пишет Poradum.
Ингредиенты:
- квашеная капуста — 500 г;
- копченые свиные ребра — 300 г;
- лук репчатый — 1 большая головка;
- морковь — 1 штука;
- томатная паста — 2 столовые ложки;
- растительное масло — 2 столовые ложки;
- лавровый лист — 2 штуки;
- черный молотый перец — по вкусу;
- соль — по вкусу (если необходимо);
- вода или бульон — 100 мл;
- зелень (укроп, петрушка) для подачи.
Приготовление:
1. Копченые ребра нарежьте на кусочки. На среднем огне в глубокой сковороде или кастрюле обжарьте ребра до золотистой корочки. Затем выложите их на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
2. В той же сковороде (кастрюле) добавьте растительное масло и обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте тертую морковь и обжарьте еще 3-5 минут.
3. Добавьте томатную пасту к овощам, перемешайте и тушите еще 2 минуты.
4. В сковороду (кастрюлю) добавьте квашеную капусту, перемешайте с овощами. Если капуста кажется слишком кислой, можно промыть ее в воде перед добавлением.
5. Верните копченые ребра в сковороду, добавьте воду или бульон, лавровый лист и черный молотый перец. При необходимости подсолите. Тушите под крышкой на медленном огне 30-40 минут, пока капуста не станет мягкой.
6. Перед подачей посыпьте блюдо мелко нарезанной зеленью.
Это блюдо идеально подходит для холодных зимних дней, создавая уют и наполняя дом ароматом домашней еды. Сочетание квашеной капусты и копченых ребрышек создает неповторимый вкус, который порадует всех любителей сытной домашней кухни.
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