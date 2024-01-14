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Пампушки с чесноком и зеленью к борщу: вкусное дополнение к первым блюдам
Горячие и воздушные пампушки с чесноком идеально подойдут к борщу или любому другому первому блюду.
Пампушки с чесноком – это классическое украинское блюдо, идеально подходящее в качестве дополнения к первым блюдам. Эти ароматные мягкие булочки с ярко выраженным вкусом чеснока будут украшением вашего стола. Они не только вкусны, но и просты в приготовлении, сообщает Vikna.tv.
Ингредиенты:
- пшеничная мука — 500 г;
- теплая вода — 250 мл;
- сухие дрожжи — 7 г;
- сахар — 1 чайная ложка;
- соль — 1 чайная ложка;
- растительное масло — 2 столовые ложки;
- чеснок — 5 зубчиков;
- зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;
- оливковое масло — для чесночной заправки.
Приготовление:
- В теплой воде растворите дрожжи и сахар, оставьте на 10 минут до образования пены.
- В большой миске смешайте муку с солью. Добавьте подготовленные дрожжи и растительное масло. Замесите тесто, пока оно не станет эластичным и не будет прилипать к рукам. Накройте миску полотенцем и оставьте тесто в теплом месте на 1 час для подъема.
- Когда тесто увеличится в объеме вдвое, разделите его на маленькие шарики. Уложите шарики на противень, застеленный пергаментом. Дайте им подняться еще 15-20 минут.
- Запекайте пампушки в предварительно разогретой до 180 °C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета.
- Для чесночной заправки измельчите чеснок и зелень, смешайте с оливковым маслом.
- Готовые пампушки смажьте чесночной заправкой сразу после выпечки.
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