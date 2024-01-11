Как удалить с одежды пятна от мандарин: актуальные советы

Зима — сезон мандаринов и цитрусовых. Именно в этот период они поднимают не только праздничное настроение, но и улучшают уровень витаминов в вашем организме. Однако, часто, такая казалось бы милая, вкусная и привлекательная витаминная способна наделать немало хлопот.

Часто очищая кожуру мандаринов на одежду может попасть их сок, который оставляет на одежде желтые пятна, которые сложно выводятся. Именно поэтому Фокус сделал подборку советов, как правильно и быстро избавиться от следов мандарин на вашей одежде.

Советы, к которым стоит прислушаться для удаления пятен от мандаринов

Действуйте оперативно

Прежде всего, когда вы заметили, что сок мандарина попал вам на одежду, стоит сразу же реагировать. Не откладывайте на потом, ведь сок может проникнуть глубоко в ткань и удалить пятно после будет невозможно.

Температура воды

Важно сразу же замочить одежду в холодной воде. Ни в коем случае не горячей или теплой, ведь при воздействии температуры пятно может глубже проникнуть и въесться в одежду.

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Вывернуть одежду

Важно лить воду на внешнюю сторону, а не лицевую.

Средства для удаления

Если вы имеете дома отбеливающие средства, или средства против пятен, стоит сразу же их нанести на пятно. Это может быть хозяйственное мыло, или, к примеру, кислородный порошок.

Что делать, если средств против пятен в доме не оказалось?

На помощь придут народные методы. Всегда можно воспользоваться уксусом, или соком лимона. Их нужно нанести на пятно, оставить на несколько минут, а после смыть холодной водой.

Заметим, что данные средства могут навредить вещам, которые имеют яркую окраску.

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