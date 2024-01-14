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Куриные отбивные с сыром и помидорами: невероятно вкусно и просто

Татьяна Ковальчук
Фото: lifehacker.ru | Куриные отбивные с сыром и помидорами

Куриные отбивные идеально подаются с легкими овощными салатами или гарниром на ваш выбор. Это блюдо не только вкусно, но и выглядит очень аппетитно.

Куриные отбивные с сыром и помидорами — это великолепное блюдо, сочетающее в себе нежность куриного мяса, ароматные специи, сочность томатов и расплавленный сыр. Это блюдо идеально подойдет как для повседневного ужина, так и для особого случая, придавая вашему столу особую изысканность и вкус, сообщает 1000.menu.

Ингредиенты:

  • куриные грудки — 4 штуки;
  • твердый сыр — 100 г;
  • помидоры — 2 штуки;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • итальянские травы (базилик, орегано, тимьян) — по вкусу;
  • соль и черный молотый перец — по вкусу;
  • оливковое масло — для жарки;
  • зелень для украшения.

Приготовление:

  1. Куриные грудки промойте, обсушите и отбейте до тонкости примерно 1 см. Посолите и поперчите с обеих сторон.
  2. На сковороде разогрейте оливковое масло. Обжарьте отбивные с каждой стороны до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
  3. Помидоры нарежьте кружочками. Сыр натрите на крупной терке.
  4. На каждую отбивную выложите кружочки помидоров, посыпьте измельченным чесноком и итальянскими травами.
  5. Посыпьте сверху тертым сыром.
  6. Поставьте сковороду в предварительно разогретую до 180°C духовку и запекайте до полного расплавления сыра, около 5-7 минут.
  7. Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью.

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