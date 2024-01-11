Вот что случится, если не мыть пупок во время душа: ответ врача вас удивит

Гигиена тела — это важный водный ритуал, который каждый человек должен проводить со своим телом. На помощь этому всегда приходит утренний или вечерний душ.

Однако, как оказалось, большинство людей игнорирует мытье пупка, которое как выяснилось очень важно, рассказал врач Сермел Межер.

Оказывается, если вы не моете пуп каждый раз, когда принимаете душ, внутри него собирается грязь и бактерий, остатки и волоски с одежды.

Казалось бы что это ничего страшного, но на самом деле, такая невнимательность и с одной стороны даже халатность способна привести к развитию бактериальных инфекций.

Как пояснил врач, в медицине есть даже специальный термин "пусковой камень". Человек может ощущать его как твердый или мягкий камень, но на самом деле это остатки мертвой кожи, волоски, частички одежды.

Фото: Иллюстративное фото

Врач отмечает, что к мытью пупка стоит отнестись серьезностью. Иногда недостаточно просто пальцем промыть отверстие. Именно поэтому лучше это сделать с помощью ушной палочки.

Если в пупке уже образовался камень, вы почувствуете неприятный запах, также иногда это может вызвать раздражение. В худших случаях может развиваться бактериальная инфекция.

Именно поэтому к гигиене своего тела следует относиться с ответственностью. Не игнорируйте советы врача и позаботьтесь о своем здоровье, ведь иногда, казалось бы, такая мелочь, может навредить вашему организму.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не является диагнозом или медицинским заключением. Если вы чувствуете недуг обязательно обратитесь к врачу.

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