Сырный акцент: рецепт галушек с вкусным соусом

Ресторатор Евгений Клопотенко предлагает во время приготовления использовать сухие дрожжи. Таким образом не нужно будет создавать опару.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко советует попробовать приготовить галушки с акцентированием внимания вкуса на сыр.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для галушек:

450 г муки;

250 мл молока или воды;

1 ч.л. сахара;

1 ч.л. соли;

5 г сухих дрожжей;

1 ст.л. растительного масла.

Для соуса:

150 мл сливок 20%;

40 г твердого сыра;

20 г пармезана;

40 г дорблю;

40 г моцареллы.

Для начала просеиваем 450 г муки в большую миску, добавляем по 1 ч.л. сахара и соли, 5 г сухих дрожжей и 250 мл теплой воды или молока.

Замешиваем однородное тесто, которое не будет липнуть к рукам, подпиливая его мукой при необходимости. Сформированное тесто накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте подойти в течение 40-50 минут.

Формируем из теста колбаску и нарезаем ее на одинаковые кусочки среднего размера. Смазываем руки 1 ст.л. масла и формируем галушки в виде шариков.

Разогреваем воду в пароварке и варим галушки 15 минут. Если пароварки нет, можно натянуть марлю на кастрюлю, завязать на ручках и выложить галушки на марлю, чтобы они не касались воды.

Для соуса натираем весь сыр на мелкую терку. Разогреваем 150 мл сливок до дымления, всыпаем сыр и активно мешаем, пока он не растает. Варим, пока соус не будет однородной консистенции, помешивая, чтобы не было комочков.

Готовые галушки поливаем соусом или же выкладываем их в сам соус.

Читайте также:

Рецепт салата с курицей без майонеза.

Рецепт салата с кальмарами, свежими огурцами и яйцами.

Рецепт овощного салата с говядиной.