Три упражнения для ленивых, которые помогут снять напряжение и усталость в плечах и спине

Бывает такое, что тело кажется тяжелым, напряженным и очень уставшим. Особенно это часто проявляется в зоне шеи, плеч и верха спины. Все это происходит из-за чрезмерного сидения, неудобной позы, или же потому, что вы неправильно спите, или держите спину, когда ходите.

В общем, этот дискомфорт может быть как кратковременным, так и затяжным. Поэтому всегда стоит знать легкие упражнения и способы, которые помогут расслабить ваши мышцы и улучшат общее самочувствие. Что это за упражнения и как их правильно выполнять, рассказала фитнес-тренер Евгения.

Если вы страдаете частыми болями в спине, тогда вам обязательно надо иметь дома массажный ролик для спины. Это эффективный девайс в спорте, который способен значительно улучшить ваше самочувствие. Именно благодаря ему вы сможете выполнять легкие физические упражнения, которые улучшат ваше состояние здоровья.

Какие упражнения помогут?

Упражнение 1

Прокатать мышцы спины МФР ролом. Если у вас его нет, тогда хорошо было бы его приобрести. Это очень нужная вещь для тех, кто хоть как-то занимается своим телом в домашних условиях; когда прокатываем — удерживаем шею в нейтрали и не уходим в зону поясницы.

Упражнение 2

Простое и очень эффективное. Начинаешь делать и не хочешь останавливаться, потому что крутое ощущение свободы создается в зоне плеч и шеи. На вдохе — разгибание в грудном, выдох — сгибание.

Упражнение 3

Вытяжение плеч и раскрытие грудного отдела. Грудная клетка расправляется, расслабляются и вытягиваются мышцы живота — напряжение, накопившееся за день, просто физически уходит.

На видео ниже вы можете просмотреть, как правильно выполнять упражнения. Это упражнения для ленивых — простые, расслабляющие, но, которые действительно работают.

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