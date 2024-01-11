Крымская кухня: как приготовить караимские пирожки

Ресторатор Евгений Клопотенко предлагает приготовить блюдо, которое познакомит с культурой целого народа. Караимы — коренной народ Крыма.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает рецепт блюда, которое погрузит вас в культуру коренного народа Крыма, история которого восходит к 8-му веку нашей эры.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для пирожков:

650 г муки;

180 г сливочного масла;

1 ч. л. соли;

2 яйца;

1 яйцо для смазывания пирожков;

200 мл воды;

1 ст. л. уксуса столового;

1 ст. л. сахара.

Для начинки:

600 г картофеля;

1 луковица;

2 ст. л. масла для жарки.

В большую миску высыпаем 650 г муки, натираем на крупную терку 180 г сливочного масла и мешаем.

Добавляем к муке 2 яйца, 200 мл воды, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара и 1 ст. л. уксуса. Замешиваем мягкое тесто. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и ставим в холодильник на 1 час.

Для начинки: чистим 600 г картофеля, режем крупными кубиками и отвариваем в подсоленной воде до готовности (это займет примерно 25-30 мин). Сливаем с готового картофеля воду и толкуем его толкушкой.

1 луковицу чистим, нарезаем кубиками и обжариваем на сковородке с 2-мя ст. л. масла до золотистого цвета. Готовый лук добавляем к картофелю.

Через 1 час достаем тесто из холодильника и раскатываем его в пласт, примерно 1 см толщиной. Складываем тесто вдвое и снова раскатываем в пласт. Затем еще раз складываем тесто вдвое и снова раскатываем в пласт, толщиной 0,7-1 см.

С помощью маленькой тарелки или блюдца вырезаем кружочки теста, выкладываем на каждый кружочек по 1,5 ст. л. начинки, и тщательно слепляем края. Пучками пальцев формируем косичку.

Выкладываем пирожки на противень, застеленный пергаментной бумагой, и смазываем каждый пирожок взбитым яйцом. Запекаем 45 мин при температуре 180 градусов.

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