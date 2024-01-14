Десерт с творогом и замороженными ягодами: простой рецепт аппетитного лакомства
Десерт с ягодами и творогом готовится очень просто и быстро, но в результате вы получаете изысканное угощение.
Десерт с творогом и замороженными ягодами — это идеальный выбор для тех, кто ищет легкий и в то же время вкусный способ порадовать себя и близких. Сочетание нежного творога и ароматных ягод доставит удовольствие любителям сладкого, а яркий и привлекательный вид делает этот десерт отличным выбором для любого случая, пишет 1000.menu.
Ингредиенты:
- творог — 500 г;
- замороженные ягоды (любые по выбору, например, клубника, малина, черника) — 300 г;
- сахарный песок — 4 столовые ложки;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- сливки (33-35% жирности) — 200 мл;
- мед — 2 столовые ложки;
- миндальные лепестки для украшения.
Приготовление:
Шаг 1. Взбейте сливки до образования пышной пены, добавьте ванильный сахар и продолжайте взбивать до устойчивых пиков.
Шаг 2. В отдельной миске тщательно перемешайте творог с сахарным песком до однородной консистенции.
Шаг 3. Добавьте в творожную массу взбитые сливки, аккуратно перемешивая до получения однородной текстуры.
Шаг 4. Замороженные ягоды разморозьте при комнатной температуре и слегка обсушите. Затем перемешайте их с медом.
Шаг 5. В бокалы или десертные тарелки выложите слоями творожную массу и ягоды, повторяя слои по желанию.
Шаг 6. Посыпьте десерт миндальными лепестками для украшения.
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