Все о чесноке: как его готовить, и чем он полезен

Чеснок выращивают по всему миру и используют, как вкусную приправу, так и в медицине. Но наверняка вы не знали о чесноке многого.

Чеснок, кажется, можно найти в любом доме по всему миру. С ним готовят соусы, его добавляют в супы, мясные и овощные блюда. Но не только обладает сильным ароматом и резковатым вкусом, но и очень полезен для здоровья. А еще ранее считалось, что чеснок отгоняет нечистую силу. О чесноке пишет Cucchiaio.

Что такое чеснок?

Это луковичное растение азиатского происхождения, сейчас широко распространенное по всему миру. Высотой от 30 до 80 сантиметров он скрывает под землей свое сокровище: луковицу, или головку, состоящую из съедобных сегментов (зубчиков). Чеснок богат аллицином — соединением серы, которое придает ему характерный острый аромат. Кроме того, он содержит магний, кальций, фосфор и железо.

Когда-то его считали природным антибиотиком. Чеснок укрепляет иммунную систему, регулирует уровень холестерина и сахара в крови и является отличным противовоспалительным средством. Кроме того, он стимулирует пищеварение и диурез, а также помогает придать коже и волосам здоровый вид.

Сколько видов чеснока

Чеснок может быть белым, красным или розовым. В Европе наиболее распространен белый чеснок. Красный славится мелкими зубчиками, интенсивным ароматом и сильным вкусом.

Розовый чеснок отличается нежным ароматом и хорошо сочетается с овощами.

А как насчет черного чеснока? Это все еще белый чеснок, но ферментированный. Его изначально готовили на Востоке, а теперь продают и употребляют в пищу по всему миру.

Как выбрать чеснок

Обратите внимание на консистенцию луковиц: они должны быть твердыми и не проросшими. Они также должны иметь однородный цвет, без темных пятен и пожелтения.

Что касается обоняния, избегайте чеснока, пахнущего затхлостью. Кроме того, помните, что аллицин выделяется только при повреждении, разрезании или сдавливании зубчиков. Так что целая головка не должна пахнуть.

В домашних условиях чеснок хранят в прохладных, сухих местах, желательно в темноте и в дышащих емкостях.

Как используется чеснок?

На кухне чеснок может иметь тысячу применений , каждое из которых соответствует определенному результату. Само собой разумеется, что в целом сырой чеснок имеет гораздо более интенсивный и жгучий вкус, чем приготовленный чеснок, но даже в этом втором случае существуют разные уровни интенсивности.

Например, зубчики можно положить в кастрюлю, слегка раздавив их, еще с кожурой: это чеснок-пашот, метод, позволяющий получить нежный и не слишком навязчивый аромат

Если вы хотите измельчить чеснок для соте, выжать его для соуса или нарезать его полосками, чтобы украсить блюдо, не забудьте удалить внутреннюю почку, которая является наименее перевариваемой частью.

Целые зубчики чеснока можно замариновать с травами, уксусом и вином, а затем хранить в герметичной банке. При такой обработке они теряют свою резкость и становятся почти сладкими, что идеально подходит для аперитива. Приготовленные в молоке или в духовке в фольге, зубчики чеснока можно превратить в пюре и использовать для ароматизации соусов, ризотто, супов и так далее.

В любом случае небольшой совет: чтобы устранить стойкий аромат, который чеснок может оставить во рту, можно съесть пару кофейных зерен или семян фенхеля, или яблоко, или выпить стакан цельного молока.

Любопытные факты

В древние времена чеснок был синонимом физической силы и энергии: по этой причине его в больших дозах давали рабам, ответственным за строительство пирамид в Египте. По этой же причине он входил в рацион греческих и римских спортсменов и воинов.

По народным поверьям, чеснок является лучшим противоядием от ведьм и вампиров – возможно, потому, что, как известный пестицид, считалось, что он побеждает всех нежелательных существ, в том числе чудовищных. Его также использовали в качестве амулета от неудач и сглаза. В некоторых районах Италии считалось, что покупка хотя бы одного зубчика чеснока в ночь Сан-Джованни (между 23 и 24 июня) спасет от бедности.

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