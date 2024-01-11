Ваш верный и привязчивый друг: 5 пород собак, которые всегда будут рядом (фото)

По мнению кинологов и ветеринаров, эти породы собак никогда не бросят своих хозяев.

Некоторые собаки не просто близко к сердцу принимают выражение "Лучший друг человека". Они всегда рядом с вами: если вы вздремнете, они тоже уснут; если вы отправляетесь на кухню, будьте уверены, что все время станете спотыкаться о них; если зайдете в магазин, они будут неустанно ждать у входа; если даже зайдете в туалетную комнату, они терпеливо улягутся под дверью. Что ж, если вы действительно хотите такого привязчивого друга, эксперты-кинологи американского сайта Best Life помогут определиться с выбором.

Венгерская выжла

Личное пространство не существует, если рядом с вами живет выжла. Она всегда жаждет ласки и вашего общения. Это особенно актуально, когда вы идете с ней на прогулку.

По данным Американского клуба собаководства (АКС), эта собака происходит от древних охотничьих псов, которых использовали мадьяры в охоте — своего рода венгерский пойнтер. Предки этих питомцев жили на территории Венгрии более 1000 лет назад. Безусловно современная выжла несколько отличается от своих предков, но схожих черт значительно больше, чем отличий.

Фото: pinterest.com

Этих собак очень ценили аристократы, и у каждого дворянина была стая, которая постоянно использовалась в охоте. Кроме того, эти животные могли развивать огромную скорость, благодаря чему во время Первой мировой войны их использовали для доставки донесений.

Однако, когда война закончилась, порода была на грани исчезновения, так как последствия для многих европейских стран, где развивались эти собаки, были ужасающими. Лишь большими стараниями собаководов порода собак венгерская выжла сохранилась вплоть до сегодняшних дней. Хотя, этим собакам пришлось пережить еще один существенный удар по их популяции — во Вторую мировую войну.

Фото: pinterest.com

Примерно в начале 50-х годов прошлого века венгерская выжла начала свое путешествие в США, а затем и в Великобританию. Первый клуб породы в Америке был основан в 1954 году. Кстати, выжла — первая и на сегодня единственная в мире собака, которая была пятикратным чемпионом: в конформации, в поле, в послушании и ловкости.

Мопс

"Их большие выпученные глаза от природы такие намеренно, потому что они могут пристально следить за вами", — шутят владельцы мопсов, добавляя, что их шумное дыхание — еще один способ "узнать, что они рядом с вами".

"Мопс всегда хочет быть со своей семьей и очень недоволен, если его регулярно оставляют одного на долгое время", — соглашается АКС с характеристикой этой чувствительной и, наверное, самой древней породы собак, насчитывающей около 2 000 лет.

Фото: pinterest.com

На протяжении многих веков своей истории существования в Китае мопсы и их древние предки лозе занимали привилегированное положение. Их считали королевской породой, а потому этих собак всегда окружали роскошь и благополучие. Нередко несколько мопсов могли жить в особых апартаментах, у них были специальные слуги, более того, такая комната строжайшим образом охранялась.

Так как Китай был очень закрытой страной на протяжении долгих сотен лет, мопсы были известны только на его территории. Отсюда и название китайский мопс. Исключение составляет Япония, где были найдены различные свидетельства и археологические находки, подтверждающие их присутствие на данной территории.

Фото: pinterest.com

Примерно в XIV-XV веках европейские торговцы начали путешествовать в Китай. Именно тогда первые представители данной породы появились в Европе. А уже в начале XIX века большое количество этих собак было в Англии.

Золотистый ретривер

Эти дружелюбные и очень преданные собаки обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта и непоколебимой потребностью в преданности и общении. Как отмечает АКС, золотистый ретривер не хочет в этой жизни ничего, кроме как доставить удовольствие своему человеку. Они общительны, лояльны и готовы выполнять все ваши приказы.

Фото: pinterest.com

Бытует заблуждение, что лабрадор ретривер и золотистый ретривер имеют родство — это не так. Сэр Дадли Майорбанкс, который позже стал известен как лорд Твидмут — "отец" этой породы. Он слыл заядлым собаководом и охотником, особенно на водоплавающих птиц. Вот и стремился вывести породу, которая бы идеально соответствовала его представлениям об охотничьих собаках.

Одним из наиболее известных представителей породы стал Дон Гервин, прямой потомок одной из тех самых твидмутских собак — он одержал победу в Международной лиге Гундог в 1904 году. Кеннел-клуб Англии официально признал золотистого ретривера самостоятельной породой только в 1911 году.

Фото: pinterest.com

Чихуахуа

Еще одна маленькая порода, которая будет просто крепиться к вашему бедру, — это чихуахуа. Их часто называют кошельковыми собачками из-за того, насколько они крошечны и сколько времени проводят со своими хозяевами.

Порода чихуахуа имеет очень давнюю историю. Согласно археологическим находкам, эти собаки жили в обществе тольтеков, а это IX век до н. э.! Учитывая размеры и комплекцию собак этой породы, даже не совсем понятно, как они могли сформироваться в отдельную породу и выжить в суровых условиях джунглей.

Фото: pinterest.com

Позже тольтеки были завоеваны ацтеками, и течичи гармонично вошли в жизнь новой цивилизации. Ацтеки, как и многие другие люди в древнем мире, наделяли магической силой различных животных, и в данном случае, они верили, что течичи обладают связью с потусторонним миром и могут сопровождать туда души умерших.

Есть еще одна теория происхождения чихуахуа, которая гласит, что они являются продуктом скрещивания китайских бесшерстных собак и местной породы. Китайские собаки были доставлены на территорию Техаса китайскими рабочими, которые массово ехали в Америку и Мексику в поисках лучшей жизни.

Фото: pinterest.com

Доподлинно неизвестно, какая из теорий верна. Однако, совершенно точно то, что в середине XIX века американские путешественники обнаружили этих маленьких собак в штате Чихуахуа, Мексика. Отсюда и название породы.

Такса

Эти собаки, известные своим длинным телом и короткими ногами, легко покорят вас. Они любят дарить и получать любовь и лучше всего добиваются позитивного обучения, основанного на вознаграждении, объясняют эксперты AKC. Однако учтите, что таксы очень чувствительны и плохо реагируют на резкие команды или наказания. Поэтому пока вы осыпаете их любовью и угощениями, они никогда не покинут вас.

Фото: pinterest.com

Порода была разработана в Германии примерно в XV веке для охоты на барсуков. На немецком языке название породы пишется как "dachshund", что буквально означает "охотник на барсука". Несмотря на свои размеры, на протяжении многих веков эти собаки показывали свою эффективность в охоте, они могли не только выследить, но и атаковать и убить барсука. С таксами также охотились на лис и даже диких кабанов, но в этом случае собак требовалось много.

Фото: pinterest.com

На протяжении веков породу усовершенствовали немецкие лесники и охотники. Они хотели иметь собаку, которая могла бы разрывать барсучьи норы и залазить глубоко, убивая барсука в глубинах его подземелья. Отличительной особенностью гладкошерстной таксы является кожа, которая не получает повреждений даже в узких норах. Сегодня это единственные в мире собаки, которые зарегистрированы в АКС как порода для охоты не только над землей, но и под землей.

Исследование о том, как пушистые питомцы относятся к владельцам весьма неоднозначны, но одно четко ясно — они не обожают нас так как собаки.