Как приготовить сельдерей: чем он полезен и почему его нужно внести в свое меню

Рассказываем все о сельдерее. Этот овощ невероятно полезен и его стоит полюбить.

Если вы — за здоровое питание, то, скорее всего, в вашем рационе уже есть сельдерей. Если нет, то самое время это исправить. Нас сайте рассказали, чем полезен сельдерей и что с ним можно приготовить. И это полезные для здоровья блюда. Об этом пишет Cucchiaio.

Что такое сельдерей

Сельдерей родом из стран, граничащих со Средиземноморьем. Он принадлежит к семейству зонтичных и с древних времен известен как лекарственное растение. Чаще всего в пищу употребляют зеленый, или белый сельдерей.

Основное различие между зеленым сельдереем и белым сельдереем заключается в том, что первый почти всегда едят приготовленным, чтобы насладиться его ароматом, тогда как белый сельдерей с более крупными и мясистыми ребрышками лучше подходит для употребления в сыром виде. Белый более хрустящий и менее волокнистый. Вкус тоже отличается: у белого — более нежный и изысканный, у зеленого — более травянистый. И белый обычно дороже.

Сельдерей — кладезь питательных веществ и настоящий союзник хорошего самочувствия. Состоящий в основном из воды и минеральных солей, он оказывает детоксикационное и мочегонное действие. Он богат калием, магнием, фосфором, кальцием, витаминами С, К и группы В, а также лютеином с высокой антиоксидантной способностью. Будучи низкокалорийным овощем – в 100 граммах содержится всего 20 калорий – он подходит для употребления тем, кто сидит на диете.

Употребление сельдерея полезно при гипертонии, ревматизме, желудочно-кишечных заболеваниях. Мало того: знаете ли вы, что сельдерей является альтернативой мелатонину? Ну да, это действенная помощь при бессоннице или нарушениях сна.

Как выбирать, чистить и хранить сельдерей

Вам нужно проверить стебли и листья сельдерея, чтобы купить свежий овощ. Ребрышки должны быть твердыми и хрустящими, без пятен и мягких частей. Листья также должны быть красивого ярко-зеленого цвета, а не пожелтевшие или засохшие.

Сельдерей можно хранить в холодильнике, в отделении для овощей, 4-5 дней, желательно в пакетах с воздухопроницаемыми микроотверстиями, и в морозильной камере: тщательно промойте его под проточной водой и нарежьте. Его можно замораживать в специальных герметичных контейнерах как в вареном, так и в сыром виде. В этом случае его следует употребить в течение 6-8 месяцев .

Сельдерей чистят небольшим ножом или картофелечисткой, чтобы удалить жесткие волокна.

Использование сельдерея на кухне и идеальные сочетания: практические советы

Сельдерей — один из ингредиентов жареного трио: вместе с морковью и луком его мелко нарезают как основу для соусов, подливок и супов. Подают его и сырым к различным соусам и дипам, например из сыров с голубой плесенью, вроде горгонзолы или рокфора.

Зеленый, а также белый сельдерей можно приготовить на сковороде в качестве гарнира. Просто обжарьте его с морковью, помидорами, артишоками и зеленой фасолью. Можно его запечь и в духовке с соусом бешамель и пармезаном.

С сельдереем можно готовить супы, из его корня сделать пюре, альтернативу картофельному.

Картофельный суп-пюре с сельдереем

Ингредиенты:

1 головка сельдерея;

2 средних картофелины;

1 средняя луковица;

3 веточки укропа;

100 граммов сливочного масла;

3 чашки куриного бульона;

сметана жирностью 21%;

оливковое масло, соль, листья сельдерея.

Сельдерей измельчите. Картофель очистите от кожуры, измельчите. Лук очистите и измельчите. Сложите ингредиенты в небольшую сковороду, добавьте сливочное масло и протушите 10 минут. Добавьте куриный бульон, протушите еще 10 минут. Измельчите суп блендером, добавьте сметану. Когда будете подавать на стол, украсьте укропом, листьями сельдерея и сбрызните оливковым маслом.

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