Конфетные яблоки: простой рецепт вкусного и полезного десерта

Запеченные яблоки – это простой рецепт вкусного диетического десерта. И они получаются невероятно нежными.

Запеченные карамелизированные яблоки, или конфетные яблоки – вкусный десерт, очень простой в приготовлении. Идеально подходит для вкусной закуски или подачи в конце трапезы с шариком ванильного мороженого. Они получаются пикантными, ароматными и невероятно вкусными. Рецептом поделились на сайте Un pizzico di peperosa.

Конфетные яблоки

Ингредиенты:

4 яблока;

30 г изюма;

2 столовые ложки меда;

Порошка корицы;

30 г миндаля;

50 г черники;

2-3 палочки корицы;

2-3 звездочки аниса;

3-4 гвоздики;

250 мл воды;

коричневый сахар.

Замочите изюм в воде на 10 минут. Измельчите миндаль и добавьте его в миску с отжатым изюмом, черникой, чайной ложкой корицы, щедрой ложкой меда и тщательно перемешайте.

Яблоки вымойте, удалите сердцевину, небольшим ножом слегка расширьте пространство внутри яблока. Наполните яблоки миндальной смесью, затем поместите их в форму для запекания.

Аккуратно влейте воду в форму для запекания, добавьте палочки корицы, бадьян и гвоздику. Распределите ложку меда по поверхности всех яблок и посыпьте коричневым сахаром.

Выпекать в горячей духовке при температуре 175° примерно 50 минут.

Подавайте горячими с шариком ванильного мороженого.

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