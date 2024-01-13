Макароны с куриным фаршем: как приготовить сытное и простое блюдо

Это блюдо невероятно просто приготовить. И макароны с фаршем точно понравятся и взрослым и детям.

Для этого блюда вам понадобится самый простой набор продуктов и приправ. А с рецептом справиться даже начинающий кулинар. Рецептом поделились на сайте Gastronom.

Для этого рецепта лучше взять короткие макароны: фузилли, или перья. Они отлично сочетаются с такими густыми томатно-мясными соусами. Но подойдут любые макароны.

Макароны с куриным фаршем

Ингредиенты:

500 г макарон;

400 г куриного фарша;

1 большая луковица;

4 зубчика чеснока;

1 банка (400 г) помидоров в собственном соку;

2 ст. л. растительного масла;

1 ст. л. смеси сухих прованских или итальянских трав;

1 ч. л. молотой сладкой паприки;

соль, свежемолотый черный перец и тертый сыр для подачи.

Сначала очистите и мелко нарежьте лук и чеснок. В большой глубокой сковороде или сотейнике на среднем огне нагрейте растительное масло, добавьте лук и обжаривайте, пока он не станет прозрачным.

Увеличьте огонь, добавьте куриный фарш и чеснок, обжаривайте, все время перемешивая и разбивая комки фарша деревянной лопаточкой, пока весь фарш не изменит цвет.

Посыпьте фарш сухими травами, паприкой, солью и перцем. Перемешайте и сразу добавьте помидоры вместе с соком и добавьте немного воды. Уменьшите огонь до среднего и тушите все вместе, иногда помешивая, около 20 минут.

Пока готовится мясной соус, варите макароны. Закипятите воду в большой кастрюле, добавьте соль и макароны. Варите на сильном огне, первые пару минут часто помешивая, согласно инструкции на упаковке. После откиньте макароны на сито, или слейте воду. И положите макароны в соус на сковороде. Перемешайте и прогрейте несколько минут. Подавайте с сыром, лучше всего с пармезаном, но можете добавить любой тертый сыр, который любите.

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