12 января 2024 года: Татьянин день - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя хвастаться, надевать чужую одежду и рисковать. Ясная и морозная погода в этот день – к хорошему урожаю.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память Татианы Римской. Она родилась и выросла в семье чиновников, которые тайно исповедовали христианство. Девушка не хотела выходить замуж, так как собиралась посвятить свою жизнь Богу. Но Татьяну схватили и привели к языческому капищу для жертвоприношения. Женщина не согласилась, поэтому ее долго пытали, но вот раны чудесным образом исцелялись. После молитвы Татьяны все идолы разрушились, после чего император приказал зарубить ее мечом.
В XIX веке Татьянин день стал громким и веселым праздником студенческой братии. Студенты чтили память святой Татьяны молебнами и торжественными выступлениями хоров в храмах. На Татьянин день принято кататься на санях, разыгрывать профессоров, гулять братские гулянья. Еще в этот день ставили свечи за успех в учебе.
До 2024 года этот праздник отмечали 25 января.
Что нельзя делать 12 января:
- хвастаться;
- надевать чужую одежду;
- рисковать.
Народные приметы и поверья:
- если хлеб внутри поднялся бугорком, то год будет удачным;
- ясно и морозно – к хорошему урожаю;
- звездное небо ночью — весна придет рано;
- снег —лето будет дождливым.
День ангела празднуют:
Татьяна, Илья, Макар, Петр, Савва.
Родились в этот день:
1876 год — Джек Лондон, американский писатель ("Белый Клык", "Зов предков" и др.);
1949 год — Харуки Мураками, японский писатель и переводчик;
1909 год — Мария Примаченко, украинская художница;
1960 год — Станислав Боклан, украинский актер театра и кино, народный артист Украины;
1986 год — Злата Огневич, украинская певица.
А также в этот день:
1967 год — впервые крионирован человек, им стал Джеймс Бедфорд, 73-летний профессор психологии из Калифорнийского университета. В сообществе сторонников крионики годовщина его крионирования празднуется как "День Бедфорда".