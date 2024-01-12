12 января 2024 года: Татьянин день - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя хвастаться, надевать чужую одежду и рисковать. Ясная и морозная погода в этот день – к хорошему урожаю.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память Татианы Римской. Она родилась и выросла в семье чиновников, которые тайно исповедовали христианство. Девушка не хотела выходить замуж, так как собиралась посвятить свою жизнь Богу. Но Татьяну схватили и привели к языческому капищу для жертвоприношения. Женщина не согласилась, поэтому ее долго пытали, но вот раны чудесным образом исцелялись. После молитвы Татьяны все идолы разрушились, после чего император приказал зарубить ее мечом.

В XIX веке Татьянин день стал громким и веселым праздником студенческой братии. Студенты чтили память святой Татьяны молебнами и торжественными выступлениями хоров в храмах. На Татьянин день принято кататься на санях, разыгрывать профессоров, гулять братские гулянья. Еще в этот день ставили свечи за успех в учебе.

До 2024 года этот праздник отмечали 25 января.

Что нельзя делать 12 января:

хвастаться;

надевать чужую одежду;

рисковать.

Народные приметы и поверья:

если хлеб внутри поднялся бугорком, то год будет удачным;

ясно и морозно – к хорошему урожаю;

звездное небо ночью — весна придет рано;

снег —лето будет дождливым.

День ангела празднуют:

Татьяна, Илья, Макар, Петр, Савва.

Родились в этот день:

1876 год — Джек Лондон, американский писатель ("Белый Клык", "Зов предков" и др.);

1949 год — Харуки Мураками, японский писатель и переводчик;

1909 год — Мария Примаченко, украинская художница;

1960 год — Станислав Боклан, украинский актер театра и кино, народный артист Украины;

1986 год — Злата Огневич, украинская певица.

А также в этот день:

1967 год — впервые крионирован человек, им стал Джеймс Бедфорд, 73-летний профессор психологии из Калифорнийского университета. В сообществе сторонников крионики годовщина его крионирования празднуется как "День Бедфорда".